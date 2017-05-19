2017/5/21 更新：軟體版本更新至 v7.2.1，修復了部分 BUG 與程式問題。

類似PhotoFiltre的照片處理軟體其實相當多，不過像PhotoFiltre這樣小巧、開啟速度快而且執行效率的免費軟體可能就不是那麼多。

PhotoFiltre跟其他大部分的相片處理軟體一樣，提供了包含數十種濾鏡、色彩調整、色相變化…與各種尺寸調整、翻轉及裁切等等編輯功能之外，還提供了相當直覺的自動化批次處理功能，讓我們可以很輕鬆的快速處理大量圖片。更重要的是還提供了繁體中文語系的下載，讓一般使用者也可以輕鬆操作。

除了軟體內建的多種功能之外，PhotoFiltre官方網站還提供了數種外掛程式，包含去紅眼功能、白平衡調整、Gif動畫處理、HTML圖片分割…等等，另外還有數十種筆刷、遮罩、Masks、Patterns...等資源讓我們下載使用。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： PhotoFiltre

PhotoFiltre 軟體版本： 7.2.1

7.2.1 軟體語言： 繁體中文（可下載多國語系介面）

繁體中文（可下載多國語系介面） 軟體性質： 免費軟體、非商業使用

免費軟體、非商業使用 檔案大小： 4.99 MB

4.99 MB 系統支援： Windows XP/2003/Vista/7/8/10

Windows XP/2003/Vista/7/8/10 官方網站： http://photofiltre.free.fr/

http://photofiltre.free.fr/ 軟體下載： 按這裡

操作介面：

第1步 開啟PhotoFiltre軟體後，整個就是一個功能很完整的中文版相片處理軟體囉。

第2步 內建的自動化批次轉檔功能相當不錯，可以很直覺的分別針對影像尺寸、亮度、對比、飽和度、濾鏡、變形...等等各種選項來做細部調整，設定好之後還可將批次處理設定儲存成檔案，方便日後再次取用。