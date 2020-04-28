激起你的挑戰慾「Top Shot」猜猜看哪張圖的下載數最多！

在一些免費圖庫裡為了讓大家可以知道哪些圖片是比較多人喜歡、較熱門的，都會在圖片下方標示它們的瀏覽數或下載數供大家參考，而「Top Shot」就是利用知名免費圖庫網站「Unsplash」的圖片下載數來設計的猜謎遊戲。

它每回會給出兩張圖片，，

玩家要靠自己的判斷來猜測出哪一張的下載數比較多，猜對即可得 1 分，猜錯就會直接結束遊戲。雖然不是什麼很刺激或是難度多高的遊戲，但玩起來還蠻能激發挑戰慾的，一旦猜錯就會想再重新挑戰一次，就是不肯相信自己的審美觀與眾不同！

在開始挑戰前，還可以簡單選擇想要猜測的圖片主題，網站列出了自然、旅遊、食物、時尚與人物五大分類，可單選、複選也可全選，老實說單一主題猜對的機率會比較高，不同分類的圖片要猜出哪一張下載數比較多是有點困難的，畢竟不同分類圖片的用途與選圖考量的點都不盡相同，混在一起猜失敗率超高的，想挑戰的朋友可以試試唷！

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網站名稱： Top Shot

Top Shot 網站網址：https://www.topshot-game.com/

網站畫面：

開啟網站後，點入「PLAY」。

接著可以選擇想要挑戰的圖片主題，預設為「all」全選，切換到「select」就可以在下方選擇主題，單選或複選皆可。選完後，按下「GO」。

根據所選擇的主題，每回會給出兩張圖片，從中選擇一張你認為下載數比較多的。

選擇後就會立即公佈結果，綠色是多、紅色是少，答錯就 Game Over 了。答對才能繼續下一題，沒錯！我第一題就答錯了呢！果然主題全選是很困難的啊～～～

把主題濃縮成「food」後，就簡單點了！

連只有一百多的差距都被我猜對了呢！

不過，最高分也只有 5 分而已！在 Game Over 頁下方有提供三種方式，可將遊戲分享給好友一起挑戰哦！