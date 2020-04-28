「The Canvas Photo Editor」免安裝！線上免費照片編輯器

「The Canvas Prints」是英國一間專門幫客戶列印照片製作無框畫的公司，在圖像編輯上不收取額外的費用，讓使用者可以透過其所準備的編輯工具自行對照片進行美化設計，，

讓每一位想製作無框畫的客戶都能享受物美價廉的服務。

而這間公司也將這個線上照片編輯工具「The Canvas Photo Editor」獨立出來，讓所有無論是否想要製作無框畫的人都能使用這項服務。它是一個完全免費的線上編輯工具，只要將照片上傳到網站，就能立即開始動動手來修飾自己的照片。

提供的編輯功能包含濾鏡、重新定義尺寸大小、裁切、旋轉、手繪，加入文字、圖形或貼圖，並可套用具有設計感的相框。以圖層的概念來進行，所有新增到照片中的物件都可在選取後，各別調整顏色、加入陰影、邊框、背景底色、加入紋路或是使用漸層填色、調整透明度，也能自由的移動位置或縮放大小等。

功能算是蠻豐富的，不過操作上稍嫌不夠直覺，初次使用的話，可能會需要摸索一下，但在了解它的操作步驟後，也就沒有什麼困難了。想編輯美化照片又不想下載程式的朋友，可以來試試唷！

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網站畫面：

開啟網站後，點擊「Choose File」即可由電腦中選取想要編輯的照片。

 

上傳照片後，就會自動跳出編輯功能，在上方可選擇套用濾鏡、重新定義尺寸、裁切、旋轉、手繪，加入文字、圖形、貼圖或是相框。

 

「濾鏡」的部份有提供多種不同風格可選用，選擇後可立即看到效果，喜歡的話就可以點擊「Apply」確定套用。

 

重新定義尺寸、裁切或旋轉，在設定數值或調整設定後，都要點擊「Apply」才會生效。

 

「手繪」有多種筆刷可選用，可自訂筆粗、筆色。

 

在新增任何物件後，選取都可以移動位置、調整尺寸與角度，也能在上方使用編輯工具來變換顏色、加入陰影、邊框、背景底色，或是加入紋路、漸層效果與調整透明度。

 

「文字」的部份有提供多種英文設計字體，在選擇字體後，點擊「＋」才能新增文字物件。

 

圖形、貼圖都有很多項目可以選擇唷！

 

最後再加入「相框」，一樣在選擇後需點擊「Apply」確定套用。

 

完成所有的編輯後，就可以點擊左上角的「Save」將照片儲存到電腦中。

 

最後更新：04-28, 2020 下午 1:40

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