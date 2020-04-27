[限時免費] HoneyCam 素顏相機，不化妝拍照也 hen 美！（iPhone, iPad）
「HoneyCam」是一款讓你不化妝拍照也很美的素顏相機 App，不需為了拍照花時間化妝，但修出來的照片又不會過份失真，，
在拍照的當下就能看到美肌修圖的成效，還可視自身的需求來調整各個修圖項目的強度數值，包含磨皮、美白、清晰度、削臉與瘦臉五大項目，要增強或減弱都可以，也可再疊加濾鏡效果，讓整張照片看起來更有特色。
程式也有提供可愛的表情貼圖，但選擇不多就是了，除了拍攝靜態照片外，也支援長按快門來錄製短片唷！至於那些已經存在相簿中的自拍照，「HoneyCam」也可提供後製修飾。想拍出自然美美素顏照片的朋友，可以下載來試試看。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：HoneyCam
- 軟體語言：繁體中文,英文……等
- 開發人員：Kai Chen
- 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
- 系統支援：iOS 11.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「HoneyCam」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 開啟程式後就可以在螢幕上看到預設的修飾效果，在上方可切換前後鏡頭、由相簿選取照片或是循環點擊切換不同的照片比例。最左上角的功能按鈕可點入關閉顯示浮水印。點擊下方的「頭像」圖示即可手動微調幾個修圖項目的強度數值。
第2步 點擊下方想調整的項目，再拖曳拉桿就能增減數值，並可立即在畫面中看到效果。切換到「濾鏡」可添加各種的特色濾鏡，也可以使用拉桿來調整強度。
第3步 「貼紙」裡有幾張表情貼紙可以使用，點擊就會偵測人臉位置自動套用。「微調預設」則可比較原圖與修圖後的差異。
第4步 點擊下方的「快門」即可拍照，長按則可錄影。在拍照或錄影後還是可以再調整各個修圖項目的數值唷！最後點擊「↓」即可儲存到相簿中。
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