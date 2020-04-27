今天起，開放全民透過健保 APP 捐贈口罩給國外！

在連續15天沒有本土病例後，台灣疫情看來是逐漸趨緩，在防疫物資方面不管是口罩還是消毒用酒精的供應，，

也都慢慢不再那麼吃緊。不過對比國外的狀況，雖然逐漸有緩解跡象，但疫情還是相當嚴峻，防疫物資也依舊缺乏。

而就在今天，防疫指揮中心終於也宣布大家可以捐口罩了！

雖然可以捐，不過還是要由中央統一分配給有需要的國家/地區，但每個人可以依照自己的使用需求，「將自己過往沒有領取的口罩」透過【健保快易通】APP來設定是否捐作他國防疫用途（不影響未來領取的份額），讓這陣子日夜趕工出來的重要物資，可以轉送給地球村裡其他更需要的地方。

捐一個口罩，救一個人。

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使用方法：

第1步 在你的手機開啟「健保快易通」程式，點一下「健康存摺」圖示，並輸入你的帳號密碼登入。如果之前沒用過、沒註冊過的話，可以先點「健康存摺介紹」依照指示註冊、取得帳號。

第2步 登入後，直接按「響應人道援助」，看一下說明後捲頁到最下面。

第3步 看你要默默行善還是公開姓名，點選其中一個按鈕就可以了。之後，就由政府統一分配給有需要的國家，你不用出運費、不用煩惱要捐給誰好，能多救一個人，都有你的功勞。

第4步 如果有興趣的話，可以開啟「 TaiwanCanHelp 口罩響應榮譽榜」這網站來看有誰、有多少人把自己的口罩捐了出來（捐贈完隔天才會顯示你的名字）。