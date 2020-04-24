這個聲稱「24 小時沒收到訊息就會自我毀滅」的網站，其實背後用意超暖心！

「This Website Will Self-destruct」就是這個網站的名稱開啟網站後就可以看一封以「網站」為第一人稱的訊息內容裡頭提到所有的人都可以向它發送訊息，

但如果 24 小時內都沒有收到任何的訊息那麼網站就會自我毀滅並將所有收到的訊息從資料庫中刪除。

一開始打開這個網站會有點搞不太懂它想做什麼不過在閱讀了幾封其他人留下的訊息後我就明白了！在目前這個全世界都處於艱難的情況下開發者想要給人們一個可以發洩情緒的地方那些你不知道能想誰傾訴或是想向某個人說但又說不出口的話全都可以往這個網站上倒。

這它就像是一個樹洞你也可以把它就當做是一個沒有任何關係的陌生人可以沒有負擔的對它說出任何的話。有空閒的話很建議大家可以閱讀一下裡面的隨機訊息除了可以看到一些有趣的內容外也可以看到一些讓人感動的文字能感受到一種被療癒的感覺唷！

在這個全世界都被肺炎病毒攻擊的時期身在台灣真的很幸福大部份都還是能正常的過生活但世界上有很多其它國家的狀況都是更艱困的真希望疫情快點過去讓所有的人都能不再擔心受怕都能回到最初的模樣。

繼續閱讀

網站名稱： This Website Will Self-destruct

This Website Will Self-destruct 網站網址：https://www.thiswebsitewillselfdestruct.com/

網站畫面：

打開網頁就可以看到網站所寫下的一封訊息。在上方還會倒數時間但只要有收到新的訊息時間就會自動再加回 86,400 秒（24 小時）。

在網頁下方就可以輸入想要說的話輸入完後再按下「Send」送出即可。輸入中文可成功送出但不確定能不能被正常顯示。

送出訊息後網站就會隨機回饋一則其他人留下的訊息點擊「Read another」可再看更多其它的訊息。