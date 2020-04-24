「面具之墓：上色」在迷宮中一邊閃躲攻擊、一邊填滿色彩（iPhone, Android）

「面具之墓：上色」是一款神祕又有趣的迷宮填色遊戲玩家在其中需操縱角色在迷宮中四處走動為迷宮填入色彩，

將所有的角落都填滿顏色才能進入下一個迷宮。但讓角色走動有什麼困難的呢？由於角色只能以走直線的方式進行碰到牆壁才會停下來所以想要走踏到所有的地是會需要一點小技巧的哦！

除了要想辦法走遍每個角落外在迷宮裡可不是十分的安全某些迷宮裡似乎隱藏了一些危險的機關有些會射出激光有些會伸出尖刺有些乍看之下沒什麼但卻會突然炸開如果不小心觸碰到那麼前面所累積的努力將全會化為烏有。

每個關卡皆需解決 3 個迷宮若在第 2 或 3 個迷宮挑戰失敗就必須回到第 1 個迷宮重新開始或也可以利用在遊戲中所收集到的金幣來換取接關的機會不過接關時得做足準備因為將會從死亡之地重新復活若不快點逃離就可能會在復活之後又立即死亡唷！

關卡數相當多不過有許多玩家都指出關卡 242 的設計有 bug目前我也只挑戰到第 15 關而已無法為大家驗證這個問題是否已被修復。另外也有許多人反應廣告頻繁的問題可透過離線玩來避免這部份就請自己衡量了。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 面具之墓：上色

面具之墓：上色 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Playgendary Limited

Playgendary Limited 官方網站： https://www.playgendary.com/

https://www.playgendary.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 6.0 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 6.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次開啟遊戲會有簡單的介紹點擊「NEXT」即可看完。最後會跳出一個付費方案免費 3 天試用的畫面請點擊左上角的「x」關閉即可。

接著開始進入迷宮關卡在螢幕上滑動即可控制角色移動所經過的地方都會填上顏色每回移動需碰到牆壁或障礙才會停下來。

將所有的角落都填上顏色後就可以過關了。

不過每一關都有三小關需全數通過才能正式進入下一關。

在關卡中要特別注意「淡藍色」的部份那些地方都藏有危險的機關！如果不小心觸碰到就會失敗可用金幣來接關但若無法接關則會跳回第一小關重新開始。

有些機關乍看之下沒問題但可能在下一秒就會炸得你滿天飛！所以每個關卡開始動作前都要好好觀察一下哦！