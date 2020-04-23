「Smart upscaler」AI 圖片放大器，4 倍放大無鋸齒狀！

「Smart upscaler」是一個透過 AI 技術可以將小圖放大（儘可能）不失真的圖片放大工具與之前介紹過的「AI Img Enlarger」及「Pic.Hance」提供的服務差不多支援的圖片格式有 JPG 與 PNG，

可接受 5MB 以內的圖檔大小最大可放大為 3000×3000所以丟入的圖片不可超過這個解析度唷！

使用方式很簡單不需註冊只要將圖片上傳或拖曳到網頁中只要一眨眼的時間就可以立即獲得放大 2 倍的圖片若有需要的話可再增加為 4 倍大小之後就能直接將檔案下載到電腦中做使用。

那麼也許你會好奇「Smart upscaler」與前面兩個功能類似的網站相比誰會比較好用呢？三個網站使用下來如果不要求極緻的完美「Smart upscaler」會是最方便又快速的工具。

目前另外兩個網站都需註冊帳號後才能使用「Pic.Hance」的操作步驟稍嫌繁雜且老實說效果不是非常好；「AI Img Enlarger」的話剛想再測試使用結果卡在之前註冊的帳號一直無法登入成功心有點累否則它是三個網站中小圖放大後畫質還原度最高的唷！如果對解析度真的很要求就建議可以再嘗試看看「AI Img Enlarger」。

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網站名稱： Smart upscaler

Smart upscaler 網站網址：https://icons8.com/upscaler

使用方法：

第1步 開啟網站後可點擊「browse」由電腦中選取要放大的圖片或也可直接將圖片拖曳到網站中。

第2步 接著很快的就能在下方看到原圖（左）與放大 2 倍後的圖片（右）如果想放大至 4 倍可點擊「Enlarge to 4x」。

第3步 使用滑鼠在圖片上移動可看到放大的細節比較圖。覺得 OK 的話就可以點擊「Download」將放大後圖片下載回來。

下面就來看看原圖直接使用看圖軟體 4 倍放大與使用 Smart upscaler 4 倍放大的差別。