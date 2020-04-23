粉碎那隻鳥！「Flappy Crush」這次要控制的是水管本人！（iPhone, Android）

還記得多年前那隻令人虐心致極的鳥（Flappy Bird）嗎？憑著超簡單的控制方式與玩法讓許多玩家不設防的踏入了這極惡的深淵！不知道當時憤怒的心情你是否有找到發洩的出口？沒有的話，

「Flappy Crush」可以讓你好好的洩恨一番！

「Flappy Crush」的玩法一樣很簡單同樣都只需不斷的單擊但這次我們要操控的不是鳥而是「水管」！每次的點擊都可以讓上下的水管合併在一起關閉通道並且將準備通過的鳥兒們都壓得扁扁計分方式則是以壓過的鳥數來計算粉碎越多分數越高一次處理多隻鳥還可獲得 Combo 加分唷！

但如果有鳥幸運的飛過遊戲的挑戰就算失敗了每回合結束都會計算可獲得的骨幣（Bone Bucks）可用來解鎖更多不同的水管類型、鳥的服裝配件、場景圖、輔助的武器等讓整個遊戲畫面可以更加精彩。

而除了一般的粉碎模式外沒玩過「Flappy Bird」的朋友在這款遊戲中也可以切換到「Bird」模式體驗一下另外還有雙人模式、極端模式、瘋狂模式等多種不同的玩法等著你哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Flappy Crush

Flappy Crush 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Tarek Mongy

Tarek Mongy 官方網站： http://www.tarekmongy.com/

http://www.tarekmongy.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.0 以上版本

iOS 8.0 以上 / Android 4.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

預設的遊戲場景畫面幾乎百分之百還原了「Flappy Bird」所有的想（ㄏㄣˋ）念（ㄧˋ）都湧上心頭了呢！點擊按鈕就能進入遊戲再單擊畫面即可開始玩！

小鳥們會從畫面左側開始飛入當牠們經過水管之間時就要點擊畫面讓水管合起來這樣就能把牠們壓得扁扁的。畫面會有點血腥如果不太能接受等一下有機會可以關閉效果。

若不小心讓鳥成功的飛過遊戲就算失敗了。第一次失敗時會詢問是否要保留噴血的效果如果不想太血腥可以選擇「BLOOD OFF」或之後可再到設定功能中做調整。

每回合結束後都會計算可得的骨幣數之後可點入右下角的「水管」中選擇使用不同的水管類型或武器也可以用骨幣來解鎖或進行升級唷！

在右上側可點入商店來幫小鳥更換不同的造型或是使用特定的場景圖這兩個部份也都可以使用骨幣來解鎖更多選項。

每回遊戲都可選用三種武器來輔助當能量集滿時就能啟動武器效果。（但能量怎麼集我還看不太懂就是了…）這些武器可以幫助玩家短時間內消滅大量的鳥兒唷！

如果沒玩過 Flappy Bird 或想再次回味那虐心的感覺可以在下方點擊切換為「BIRD MODE」。該按鈕可循環點擊切換 更多不同的模式哦！