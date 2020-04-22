心情選歌器「mood」列出 10 種情緒、13 種音樂風格，快速找到合拍的音樂！

快樂的時候就想聽快樂的歌而難過的時候，

聽點悲傷的音樂或許會更悲傷但能因為情感從中獲得渲洩而產生療癒的效果。

不過要找到符合當下心情的歌除非平常就有整理歌單的習慣否則對大多數的人來說大概都是不容易的但這個名為「mood」的音樂網站可以幫大家來快速找到合拍的音樂哦！

「mood」列出了 10 種常見的情緒標籤包含生氣、瘋狂、消沉、快樂、放鬆、浪漫、難過……等選擇符合的心情後可再選擇喜歡的音樂風格像是 80 年代、藍調、爵士、重金屬、搖滾、鄉村、流行、龐克……等接著就可以準備好享受網站為你帶來的驚喜。

網站開始播放音樂後會自動接續播放不停歇如果不喜歡目前的音樂也可以手動切換下一首聽到不錯的音樂可在網站上找到演唱者與歌名或是點擊連結到 YouTube 網站來獲得更多的相關資訊。介面簡單直覺好用喜歡聽歌又不知道該怎麼選歌的朋友可以試試哦！

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使用方法：

第1步 開啟網站後選一個符合自己心情的標籤。

第2步 選擇想要聽的音樂風格。

第3步 網頁就會開始播放音樂在畫面中可以看到目前歌曲的演唱者與歌名下方的控制器可切換上下一首音樂、播放/暫停、靜音也可以點擊連結開啟 YouTube 網站。