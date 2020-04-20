Dark Stories 多人情境猜謎遊戲，你能猜透故事背後黑暗的真相嗎？（iPhone, Android）

你玩過「情境猜謎」嗎？或者說「海龜湯」也許會比較有熟悉感？它是一種多人一起進行的推理遊戲由出題者來敘述一個難解的事件情境接著其他的玩家可以開始提出問題，

但出題者只可回答「是」、「否」或「與此無關」。

進行問與答後玩家可由所獲得的資訊來縮小可能的範圍並推理出事件的真相當出題者認為故事謎題的答案已被解開時就可以宣佈遊戲結束並將正確的解答公佈。而這個遊戲要好玩就在於謎題情境的內容要憑空編造太強人所難想玩的話可下載「Dark Stories」來輔助進行哦！

「Dark Stories」中有超過 60 個故事情境可以玩共分為四大章節不過除了第一章節的 14 個故事免費開放玩之外其餘的三個章節都只有解鎖前 3 個故事剩下的就需付費解鎖或是觀看廣告取得鑰匙才能陸續解鎖故事。

遊戲的進行方式就如同前面所說的「Dark Stories」只是負責提供故事謎題的部份適合在親朋好友聚會時一起玩有興趣的朋友可下載試試。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Dark Stories

Dark Stories 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Treebit Technologies

Treebit Technologies 官方網站： https://www.treebit.es/

https://www.treebit.es/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

初次進入程式時會獲得 3 把免費的鑰匙可用來解鎖三篇上鎖的故事。接著會簡單介紹遊戲的規則沒玩過海龜湯的朋友可以了解一下。

在遊戲首頁就可以看到四大章節點入即可看到故事列表。每則故事左上角都會有顏色標示綠色代表簡單、黃色難度中等、紅色最困難。

點入即可看到故事內容出題者在唸完故事後就可以點開「標準答案」並根據答案內容來回答玩家們的問題最後謎題被成功解開後就可以公佈答案並在下方勾選「標記為已解決」。

其它的章節就只有開放前 3 個故事可免費玩上鎖的故事可用「鑰匙」解鎖「鑰匙」用完的話可看廣告再拿到 3 把。或也可選擇付費解鎖所有謎題。