[限時免費] Tiny Mirror 可局部放大、打燈補光的隨身鏡 App（iPhone, iPad）

出門在外臨時需要調整一下儀容、補個妝手邊又沒有鏡子的時候很多人都會把手機拿起來當鏡子用雖然打開相機的前鏡頭就可以有鏡子的效果，

不過都沒辦法拉近看個仔細又必須牽就鏡頭的角度、位置無法好好的看著螢幕。

如果你很常會把手機當鏡子用的話建議可趁限時免費下載「Tiny Mirror」它雖然也是透過前鏡頭來讓螢幕變成鏡子但它非常的聰明除了可以照到整張臉之外還有提供局部放大的功能可分別拉近嘴巴、眼睛、鼻子甚至可更細節的檢查左眼或右眼這些都只要一鍵就能自動定位完成。

若所在的環境光線太暗的話也可以開啟補光燈立即照亮你的臉可看得更加清楚唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Tiny Mirror
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Brook Seaton
  • 官方網站：http://redadept.net/tiny/
  • 軟體性質：限時免費超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 12.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Tiny Mirror」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

操作畫面：

開啟程式時會預設顯示整張臉如果環境光線不足可點擊左下角的「電燈泡」就能開啟螢幕補光燈打亮你的臉。

 

在下方還可分別拉近嘴巴、雙眼、鼻子或是左、右眼。點擊對應的圖示就會自動定位。

 

最後更新：04-17, 2020 下午 5:44

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