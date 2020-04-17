久坐族必備！Stretch Reminder 定時伸展提醒，附有真人動作示範（iPhone, Android）

在辦公室工作的上班族們一整天坐在辦公桌前盯著電腦螢幕有時太專注就像化石般，

一坐就是兩三個小時長期下來肯定多少都會有肩頸痠痛、腰背不適的問題是不是就欠一個提醒你起來動一動的人呢？

既然媽媽沒辦法陪著我們去上班（咦？）就快安裝「Stretch Reminder」到手機裡吧！只要做好幾個簡單的設定包含提醒頻率、開始與結束提醒的時間它就能超盡責的準時提醒你該伸展一下了。

除了有提醒的功能外程式中還有準備 17 個適合在辦公室內進行的伸展動作而且都是坐在椅子上就能做的動作附有真人動畫示範與清楚的文字說明透過每次的通知訊息進入程式的話程式就會自動選取其中一項新動作讓你執行當然你也可以選擇其它想做的動作或是更乾脆的起來走動休息一下也不錯哦！需要定時被提醒一下的朋友可以參考看看。

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Stretch Reminder

Stretch Reminder 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Tapally Corporation

Tapally Corporation 官方網站： https://stretchreminder.com/

https://stretchreminder.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 開啟程式後可依自身需要設定提醒頻率（可選擇每 1 小時～每 6 小時）以及開始與結束提醒的時間。

第2步 設定完成後在下方就可以看到下一次的提醒時間。切換到「Stretches」就可以看到程式提供的一些伸展動作。

第3步 點入動作就能看到動畫示範與相關的文字說明。

第4步 當收到通知時透過通知訊息點入程式就可以學習一個新的伸展動作。學習過後可點擊「DONE」這樣下回就會再推薦別的動作給你囉！