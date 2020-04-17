Firewall App Blocker 封鎖軟體對外連線，禁止偷傳機密資料

Firewall App Blocker (FAB) 是一個 Windows 內建防火牆功能的簡易版設定工具，主要目的是協助我們快速封鎖指定檔案、應用程式或處理程序的對外連線，由於 Windows 內建防火牆軟體的操作介面比較複雜難用，有了 FAB 我們就可以快速針對所有檔案或指定程式做對外連線的管理與控制

Firewall App Blocker 提供了幾個快速設定的模式，包含自訂阻擋清單的預設模式、只允許特定程式連線的白名單模式，還有完全禁止連線與停用防火牆… 等。

在不同模式中我們都可自行選擇要監控的檔案、程式或從目前運作中的處理程序來做限制設定好之後，還可個別選取、啟用或停用，一樣也可以匯出清單或匯入清單，讓我們輕鬆在不同電腦中快速做好你要的設定

不過要注意的是，使用 Firewall App Blocker 來協助控管的前提是 Windows 系統中的防火牆功能要能正常運作才行，FAB 只是個輔助工具，如果有些防毒軟體或第三方防火牆等功能會主動停用 Windows 防火牆的話，那就必須先做些調整才能繼續使用

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱：Firewall App Blocker 軟體版本：1.7 軟體語言：繁體中文、英文、簡體中文… 等多國語言 軟體性質：免費軟體 檔案大小：1.11MB 系統支援：Windows Vista/7/8/10 官方網站： SORDUM 軟體下載： Download 下載

使用方法：

第1步 開啟 Firewall App Blocker 軟體，在「檔案」選單中點選你要新增控管的檔案、資料夾或處理程序

第2步 加入後可個別選取、設定允許或禁止連線

第3步 另外還有白名單模式或完全禁用網路線連…等功能