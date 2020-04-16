惱人的假廣告遊戲成真了！「Hero Rescue」英雄救公主解謎遊戲（iPhone, Android）

有時在滑 FB 或 IG 的時候都可以看到一些有趣的遊戲廣告例如曝光度很高的拉針式遊戲「殺死地精」，

但實際點進去想下載時又完全是不同的遊戲內容真的會讓人森七七！

有位國外的遊戲開發者就真的把這款遊戲給做了出來並命名為「Hero Rescue」！它的基本玩法就是透過以正確的順序抽出插銷讓英雄可以收集寶石、黃金對抗魔王與拯救公主。

一般關卡目前已有 270 關而且每週都會更新關卡數另外每完成特定關卡數還可以解鎖新的遊戲模式真是讓人越玩越過癮啊！遊戲設計的出發點雖然是因為假廣告的關係但遊戲不止在畫面上、配樂與關卡中的謎題設計可都是很用心的是實實在在一款好玩的遊戲。

當然開發者還是得需要一點廣告收入的所以遊戲是有內插廣告的不想被干擾的話可考慮付費去廣告或關網路再玩哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Hero Rescue

Hero Rescue 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Super Game Studios

Super Game Studios 官方網站： https://www.facebook.com/supergamestudio

https://www.facebook.com/supergamestudio 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點擊「START」就可以開始挑戰一般關卡在遊戲中有新的元素出現時都會有說明。「插銷」可用點擊或滑動來抽起。

讓英雄收集到寶石後即可過關。

除了收集寶石外每隔幾關也會需要拯救公主一樣要注意觀察拔插銷的順序才不會讓公主或英雄受傷而失敗哦！

熔岩碰到水的話就會變成石頭記住這個關聯後面的關卡才會順利過關。

有時還有毒氣產生或是需要對抗魔王的狀況見招拆招就對了！

玩到特定的關卡數時就可以解鎖新的遊戲模式點擊「PLAY NOW」即可轉跳過去玩。

當一般關卡玩膩時可回到遊戲首頁選擇其它已解鎖的遊戲模式來換換口味無論是一般關卡還是其它的遊戲模式都很有挑戰性哦！