Sign Generator 英文藝術簽名產生器，照著練寫也能簽出明星般的簽名！

明星的簽名都是經過設計的雖然可能簽出來誰也看不懂但大多都是很有藝術感又具個人特色，

如果你也想設計自己的簽名可是又不知道怎麼設計比較好的話可以來「Sign Generator」參考一些漂亮的簽名筆畫設計。

不過「Sign Generator」是以提供英文簽名的藝術字體為主目前共收錄了 198 種大部份都是手寫字體適合用來練習簽名另外也有包含一些比較可愛風格、POP 字體的設計可以參考。只要輸入自己的英文名字就能立即套用囉！

網站預設為藍色字體可依需求或喜好自由更換不同的配色。產生出來的簽名圖檔可直接用滑鼠右鍵另存到電腦中保存除了可以一邊看著模仿練寫外也可以把圖檔列印出來直接在上面進行描寫練習效果可能更好。想簽出漂亮英文名字的朋友可以參考看看。

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網頁畫面：

開啟網頁後在粉色格子中輸入自己的英文名字後按下「給我設計吧」。

 

在上方就可以看到自己的英文名字套用了預設的字體。

 

點擊「字體」展開下拉選單可嘗試其它更多不同的字體或是直接在下方的字體範例圖中查找喜歡的字體。

 

選擇新的字體後必須再次按下「給我設計吧」按鈕才會重新套用新的字體哦！

 

可以選用的字體類型都很不同可慢慢嘗試找到適合自己的風格。

 

找到喜歡的字體後就可以在簽名圖檔上按滑鼠右鍵將圖片另存到電腦中。如果不喜歡藍色字體可在下方手動更換其它的顏色。

 

最後更新：04-16, 2020 下午 3:19

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