在家工作寂寞嗎？「I Miss The Office」模擬辦公室環境音網站可以填補你的空虛感！

因為肺炎疫情的關係有部份的公司都開始採取分流上班或在家工作的措施減少人員群聚的風險。雖然在家工作感覺好像很爽，

但若家裡是有小孩或其他家人在的話可能就會容易受影響而不專心又或只有一個人在家一整天工作下來也可能會產生寂寞感。

在國外就有網友因此製作了「I Miss The Office」這個網站主要用來模擬辦公室經常可能出現的一些環境音效包含鍵盤的打字聲、隱約的對話聲、偷吃零食的聲音、走路、滑動椅子、使用影印機、飲水機甚至還有同事偷放屁的聲音按下播放鍵後這些音效就會隨機出現讓你就算只有一個人在家工作也彷彿有許多同事與你相伴填補內心的空虛感。

網站還開放讓使用者自訂同事的數量從 1 位到 10 位人數越多當然聲音就越熱鬧除了讓網站隨機播放外也可以自己用滑鼠點擊網站中的各種環境物件像是椅子、電腦、沙發、人物……等來產生不同的環境音感覺蠻有趣的如果在家真的空虛寂寞覺得冷不妨打開網站來感受多點辦公室的日常氛圍。

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網站名稱： I Miss The Office

I Miss The Office 網站網址：https://imisstheoffice.eu/

網站畫面：

開啟網站後預設有 5 位同事在畫面中那幾個有顏色的幾何圖形就是你的同事點擊左下角的「播放」鍵就能開始聽見辦公室的環境音。

在右下角可點擊「＋」、「－」來增減同事人數最多 10 人。

除了網站自動隨機播放音效外也可以使用滑鼠去點擊畫面中的任何物件就能立即觸發相關的音效建議不要一次點太多因為……會很吵！XD