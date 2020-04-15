Black Illustrations 以黑人為主的插圖免費下載，個人、商用皆可！

在網路上雖然可以找到各式各樣的免費圖庫資源東方的、西方的、可愛的、個性化的……各種風格主題都有但似乎要找個與黑人相關的圖庫還真不容易，

於是「Black Illustrations」就出現了！

它是一個以黑人為主的插圖素材庫提供包含辦公職場、日常生活與醫學領域中各種可能情境下的插圖素材所有的人物皆以有色人種為設計有男性也有女性膚色的部份還有深淺可做選擇。

超過 40 種的主題素材包中皆有 ai、jpg、png、svg 四種格式可選用高解析度可自由運用在網站、應用程式、手機軟體等各種設計之中可完全免費下載個人或商業用途皆可！或許在下次的設計當中可以從中發現更多不同的創意靈感哦！

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網頁畫面：

開啟網頁後可看到一些相關的介紹說明若想直接下載的話就點擊右上角的「DOWNLOAD」。

 

接著會轉換到 Gumroad 購物畫面往下拉就可以看到價格輸入欄位若想給開發者一些鼓勵可自由輸入任何的價格來購買若想要免費下載則輸入「0」後再按下「我想要這個」。

 

輸入「Email」後按下「獲取」。

 

點擊「下載」就會自動彈出另存新檔的視窗如果沒彈出可點擊網頁中「Download all」即可完成下載。

 

最後更新：04-15, 2020 上午 11:38

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