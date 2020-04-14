最近＂計時器＂超夯的，快來「鬧鐘線上」自己做一個！

這兩天因為華航改不改名的問題在網路上興起了一波計時器攻防戰繼「林佳龍的華航改名計時器」後，

「鬧鐘線上」提供了鬧鐘、計時器、碼錶與世界時鐘四大功能而我們要著重的就是其中「計時器」的部份囉！你可以製作「倒數計時」或設定從一個指定的日期時間點開始計時或倒數計時前面提到的「中國國民黨反攻大陸計時器」就是將日期設定從 1949 年 12 月 31 日開始計算已經過幾天、幾時、幾分、幾秒若設定的是未來時間則計時器會以倒數計時的方式進行。

除了可自訂需要的特殊計時器外在網頁中也已預設有 1 分鐘、3 分鐘、10 分鐘至 最長 8 小時的計時器可即點即用。製作好的計時器可使用分享功能複製專屬網址後就能進行分享了操作相當簡單有需要的朋友可以將網站加入最愛哦！

繼續閱讀

網站畫面：

開啟網站後在左側切換到「計時器」再點擊「添加新計時器」。

如果需要指定日期在上方選取「計數直到（從）日期和時間」。

這樣就可以輸入日期與時間若設定的日期是過去的時間會以正數的方式來計數反之若是未來時間就會是倒數計時的形式。

下方可設定提示鈴聲有許多類型可選擇點擊右側的「播放」按鈕可試聽「…」可從電腦選取其它自己喜歡的音樂或鈴聲。

最後設定好「標題」後就可以按下「開始」。

即可獲得一個專屬的線上計時器如果需要將這個計時器分享出去可點擊右上角的「分享」按鈕再複製下方的連結網址就能進行分享囉！

點擊右上角的「黑/白」圖示可切換為暗色模式。

再點擊「齒輪」還能變換不同的配色或是調整更多的設定項目。