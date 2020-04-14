「企寶樂園」與海豹一起拯救失散的小企鵝！萌度破表的配對融合遊戲（iPhone, Android）

「企寶樂園」是一款萌度極高的融合配對遊戲但一開始的情境故事竟是從一個悲傷的意外事件展開！

原本歡樂的企鵝家族都會將生出來的企鵝蛋集中放置在一個角落等待孵出，

不過這個冰層角落突然斷裂所有的企鵝蛋就這樣漂離了！在太陽的照射下冰層漸漸的分成小塊狀再不將他們組合升級就要隨小冰塊下沉了啊～～～

透過將企鵝蛋升級最後就會出現企鵝寶寶但仍然站在冰塊上的企鵝寶寶還是在危險當中此時出現了好心的海豹拯救了他並承諾會幫助其他更多的企鵝。於是遊戲就從這裡開始了！

遊戲的玩法是很常見的配對融合將兩兩相同等級的企鵝進行配對就能升級獲得更多可愛到破表的企鵝每隻企鵝皆有不同的人設全都要融化你的心！透過配對出新的角色可逐步解鎖更多的配對位置、新的場景與浮板造型。

除了主遊戲外每個場境中都還附有一個迷你遊戲有機會獲得更多的金魚幣。每隔一段時間還能去釣魚漁夫企鵝就會幫我們釣上一些好康唷！遊戲的畫風相當可愛玩起來輕鬆又療癒喜歡此類風格的朋友可以一起來玩看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 企寶樂園

企寶樂園 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Ana Bolio Ayora

Ana Bolio Ayora 官方網站： https://cometagames.mx/

https://cometagames.mx/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次開啟遊戲時會先播放一段前導動畫了解企鵝們所發生的事。

當企鵝蛋都被分離時就是玩家要上場的時候了將蛋兩兩合併到最後就能獲得一隻企鵝寶寶但企鵝寶寶並未脫離險境此時出現了一團黑黑的影子！

原來是海豹先生來拯救企鵝了！

海豹每隔一段時間就會帶回一些企鵝玩家需將企鵝放置在下方的浮板上並進行配對融合升級來騰出更多的位置。

每次合併升級出現新角色時就會為玩家介紹一番每隻企鵝都超可愛的呢！

當企鵝都用完時就需等待一段時間若想加快海豹回來的腳步可以點擊下方的按鈕每點擊一下可加快 1 秒。將企鵝放置到浮板上時可獲得一枚金魚幣。

當金魚幣數量足夠時可以到右下角的功能表中直接購買特定的企鵝。隨著所解鎖的企鵝等級越高可逐步的增加更多浮板空間。

除了主軸遊戲外還有「釣魚」小遊戲快速點擊畫面幫助漁夫企鵝釣魚。

有時候可以獲得寶石有時也能拿到金魚幣唷！不過每回釣魚後都得等待一段時間才能夠再次回來釣魚。

雖然每回海豹外出後再回來都要等上好一段時間不過有時澎寶會出現跟我們玩一下。點擊「玩」來執行特殊的釣魚任務吧！

當指針移動到「綠色」區塊時點擊螢幕就能進行充電讓射擊的力道更強大。

當澎寶被拉入海底後就準備要開始反彈在反彈的過程中可左右移動收集更多的魚。收集的魚數可轉換為金魚幣。

有時候帶回來的企鵝會同時撿到拼圖塊收集到拼圖塊時可到「訪客簿」裡進行拼圖拼出完整的圖片會有小驚喜哦！

當合併出特定的企鵝後可解鎖更多的場景圖或浮板造型到「建造」裡就能解鎖並套用。