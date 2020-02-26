PSPad v5.0.3 比 UltraEdit 更強大的「免費」純文字編輯器（繁體中文版）

2020/2/26 更新：軟體版本更新至 v5.0.3 最新版（更新細節）。

PSPad是一個免費的程式碼編輯器提供了類似UltraEdit與EmEditor等純文字編輯軟體等一拖拉庫的實用功能。PSPad除了可以自動偵測程式碼類型並以高亮度模式顯示程式碼語法之外還可支援拼字檢查、顯示行號、尺規、HEX編輯模式，

並可透過跨資料夾的多檔案搜尋、取代功能來尋找或批次修改檔案內容用起來相當方便。

PSPad整合式側邊欄可以專案模式批次管理、編輯程式或文字檔並提供資料夾瀏覽介面讓我們快速篩選、開啟想編輯的檔案。此外更可支援FTP檔案上傳/下載、透過FTP即時編輯網路上的文件。另外還可將常用的檔案、目錄或工具連結加入我的最愛清單中方便我們快速開啟、編輯檔案內容。

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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： PSPad （PSPad – text and code editor）

PSPad （PSPad – text and code editor） 軟體版本： 5.0.3

5.0.3 軟體語言： 繁體中文免安裝版

繁體中文免安裝版 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 7.36 MB

7.36 MB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10

Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站： http://www.pspad.com/

http://www.pspad.com/ 軟體下載： 按這裡

按這裡 擴充套件下載：按這裡

在PSPad編輯器中新增檔案時可以選擇套用哪一種「模版」譬如說選了「HTML」模版PSPad會自動在空白頁面中填入<html>、<head>...等標籤如果選了PHP則會自動填上<?php跟?>等標籤讓我們可以省下重複輸入相同文字內容的時間。如果覺得這些模版不合用的話還可以根據自己的使用需求另行編輯相當有彈性。

除了文字比對、視窗水平/垂直分割…等功能之外PSPad一樣可以支援巨集的錄製、播放與其他自動化工作還直接內建了ASCII表格、剪貼簿監視器、程式碼瀏覽器、數字基底轉換器、顏色選擇器與色彩格式轉換器…等等小工具不用安裝其他額外的小軟體就可以在PSPad視窗中直接取用這些功能。當然PSPad也可另外安裝外掛或擴充套件透過其他網友的創意享受更多更方便實用的功能。

軟體介面：

第1步 支援自動語法偵測與高亮度顯示並可由左邊的側邊欄快速管理專案或瀏覽、開啟你要編輯的程式或網頁檔。

第2步 內建28種文件模版點選之後會動填上該類型程式碼所需的基本描述。

第3步 另外也內建了超多實用的小工具...

第4步 PSPad編輯器提供了相當多元且詳盡的自訂選項可以依照自己的使用習慣調整成更適用的狀態。