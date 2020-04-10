出不了國，就打開「Virtual Museum」世界知名博物館線上走透透！

許多人出國就為了到世界各大知名的博物館參觀親眼欣賞各種美麗的藝術作品親身感受被藝術氣息包圍的感覺，

雖然我們現在都被疫情限制了雙腳但它可無法阻止我們想要飛翔的心！

現在只要打開「Virtual Museum」這個網站就能線上參觀各國家中有提供線上導覽服務的博物館讓你在家也能盡情參觀各種喜歡的藝術作品。依每間博物館提供的方式不同有些會導向 Google 的 Arts & Culture 網站可近距離的欣賞畫作的細節有些則是走虛擬實境的方式讓你透過螢幕就能走遍整個展場有些甚至還有附上真人語音導覽但英文要好一點才聽得懂就是了。

目前在地圖上約收集有 二、三十間博物館的地標點擊就能看到相關的簡介皆有提供博物館的官方網站連結可點入了解更多資訊。透過線上導覽功能就算暫時無法親身前往也能享受欣賞藝術作品的樂趣哦！想被藝術薰陶一下的朋友可以參考看看。

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網站畫面：

開啟網站就可以看到一張世界地圖在地圖上有標示紅色地標的就是一間間博物館的位置。

 

點擊地標就會顯示相關的簡介點擊「Start Tour」就能打開導覽網站。

 

有些會連結到 Google Arts & Culture 網站點擊畫就能拉近欣賞更多細節。

 

有些會像在玩線上遊戲一樣依著箭頭的指示從外觀建築到內部的藝術作品全都能逐一的參觀。

 

每間博物館提供的導覽介面都不太相同但都不會很困難這部份就請各位視情況自行摸索一下囉！

 

最後更新：04-10, 2020 下午 5:32

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