昨天看到一則很特別的訊息，Google推出一個開放大眾使用的「Google Public DNS」網域名稱解析服務，透過更快速、更安全、更可靠的DNS伺服器，讓大家上網速度更快、反應更迅速。
Google原本就已經在其Google Chrome瀏覽器內建了「DNS預先擷取」功能來加快瀏覽器開啟網頁的反應速度，現在又更進一步提供了公用的DNS伺服器，希望能透過其強大的技術能力與背後的龐大資源，讓一般使用者開網頁時反應速度可以更快一些。
- 主DNS伺服器IP(ipv4)： 8.8.8.8
- 次DNS伺服器IP(ipv4)： 8.8.4.4
- 主DNS伺服器IP(ipv6)： 2001:4860:4860::8888
- 次DNS伺服器IP(ipv6)： 2001:4860:4860::8844
所謂的DNS服務就是當我們在網址列輸入「http://briian.com」網址（一個較好記的名稱）的時候，電腦會透過DNS伺服器的解析服務，得知該網址所要前往的IP位址（一串較難記憶的數字）而找到網站伺服器、取得並顯示網頁資料。如果沒有DNS伺服器的幫忙，大家可能只能記著一堆數字如「208.113.253.37」才能上網。而一個反應更快速的DNS伺服器，可以幫我們在瀏覽網頁時，更快速的解析所要開啟的網址，減少開啟網頁初期的等待時間（下載網頁內容的速度還是得看ADSL的等級與網路品質）。這對沒有DNS預先擷取功能的瀏覽器，或網頁中包含太多不同網址的複雜網頁來說，也許會有些幫助。
Google所提供的DNS伺服器IP位址為超好記的「8.8.8.8」與「8.8.4.4」，更厲害的是，如果你有自己的網址，改完網域名稱的IP之後，沒一兩分鐘就可以馬上生效（一般都是6小時~24小時內），如果Google Public DNS的使用者多的話，網站搬家就不用耗太久時間等待了。
速度快的優勢：Performance Benefits
安全性的優勢：Security Benefits
一般我們申請ADSL或各種網路服務的時候，網路公司的人員都會幫我們設定好DNS伺服器，用得也會是網路公司（ISP）所提供的DNS伺服器，除非這些服務出了問題或機器當掉，否則其實也沒啥必要更換。
不過之前也有介紹過「OpenDNS伺服器」這東西，除了資料庫更新的速度較快之外，也提供了「安全上網」的過濾服務，意思就是可以自動幫我們將惡意網站擋下來或做其他應用。
現在Google也踩進來了，除了可以服務大家之外，似乎也可以透過這些廣泛的上網行為統計資訊，為其搜尋引擎精準率提供更具體、可信的數字，如果使用Google Public DNS的人多的話。
Windows XP設定DNS伺服器的方法：
如果你是Windows XP系統的使用者，可以依照下面文章的方法修改DNS伺服器的設定，只要把DNS伺服器的IP改為「8.8.8.8」跟「8.8.4.4」就可以了。
Windows Vista、Win7設定DNS伺服器的方法：
第1步 依序按下「開始」→ 「控制台」，開啟控制台視窗後，按一下「檢視網路狀態及工作」，開啟網路設定視窗。
第2步 按一下左上角的「變更介面卡設定」。
第3步 在「區域連線」圖示上按右鍵再點「內容」。
第4步 點選「網際網路通訊協定第4版(TCP/IPv4)」，再按一下「內容」。
第5步 點選「使用下列的DNS伺服器位址」然後再填上「8.8.8.8」與「8.8.4.4」即可。
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無法用⋯
這是09年帖，當然無法用
8888的dns服務器早就被屏蔽了，除非你用加密通道把8888的ip隱藏在數據包裡，否則根本無法連上8888
上唔到YouTube唔知係唔係防毒軟件太多跟住無啦啦個畫面放大咗！唔和知點算好？
Thank you very much for your information. You’re life saver!!!
請問FB無法連上，win7無線網路，該如何設定?
版大 我因為上不到YOUTUBE和FACEBOOK所以搜尋解決方法
結果用了這組DNS即時解決了
而且想問”第5步”如果沒弄過任何DNS相關的 是否應該選了”自動取得DNS位置”?
因為我的是另一組DNS位置 不知是不是被惡意程式改了
請問
是否主DNS 設8.8.8.8 次DNS設8.8.8.4
還是說主DNS 設8.8.8.8 次DNS設168.95.1.1
比較好呢
我是seednet光纖
還請大大指教
謝謝您