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Google 更快更安全的 DNS 伺服器：8.8.8.8 與 8.8.4.4

昨天看到一則很特別的訊息，Google推出一個開放大眾使用的「Google Public DNS」網域名稱解析服務，透過更快速、更安全、更可靠的DNS伺服器，讓大家上網速度更快、反應更迅速。

Google原本就已經在其Google Chrome瀏覽器內建了「DNS預先擷取」功能來加快瀏覽器開啟網頁的反應速度，現在又更進一步提供了公用的DNS伺服器，希望能透過其強大的技術能力與背後的龐大資源，讓一般使用者開網頁時反應速度可以更快一些。

  • 主DNS伺服器IP(ipv4)：  8.8.8.8
  • 次DNS伺服器IP(ipv4)：  8.8.4.4
  • 主DNS伺服器IP(ipv6)： 2001:4860:4860::8888
  • 次DNS伺服器IP(ipv6)： 2001:4860:4860::8844

所謂的DNS服務就是當我們在網址列輸入「http://briian.com」網址（一個較好記的名稱）的時候，電腦會透過DNS伺服器的解析服務，得知該網址所要前往的IP位址（一串較難記憶的數字）而找到網站伺服器、取得並顯示網頁資料。如果沒有DNS伺服器的幫忙，大家可能只能記著一堆數字如「208.113.253.37」才能上網。而一個反應更快速的DNS伺服器，可以幫我們在瀏覽網頁時，更快速的解析所要開啟的網址，減少開啟網頁初期的等待時間（下載網頁內容的速度還是得看ADSL的等級與網路品質）。這對沒有DNS預先擷取功能的瀏覽器，或網頁中包含太多不同網址的複雜網頁來說，也許會有些幫助。

Google所提供的DNS伺服器IP位址為超好記的「8.8.8.8」與「8.8.4.4」，更厲害的是，如果你有自己的網址，改完網域名稱的IP之後，沒一兩分鐘就可以馬上生效（一般都是6小時~24小時內），如果Google Public DNS的使用者多的話，網站搬家就不用耗太久時間等待了。

 

速度快的優勢：Performance Benefits

安全性的優勢：Security Benefits

一般我們申請ADSL或各種網路服務的時候，網路公司的人員都會幫我們設定好DNS伺服器，用得也會是網路公司（ISP）所提供的DNS伺服器，除非這些服務出了問題或機器當掉，否則其實也沒啥必要更換。

不過之前也有介紹過「OpenDNS伺服器」這東西，除了資料庫更新的速度較快之外，也提供了「安全上網」的過濾服務，意思就是可以自動幫我們將惡意網站擋下來或做其他應用。

現在Google也踩進來了，除了可以服務大家之外，似乎也可以透過這些廣泛的上網行為統計資訊，為其搜尋引擎精準率提供更具體、可信的數字，如果使用Google Public DNS的人多的話。

 

Windows XP設定DNS伺服器的方法：

如果你是Windows XP系統的使用者，可以依照下面文章的方法修改DNS伺服器的設定，只要把DNS伺服器的IP改為「8.8.8.8」跟「8.8.4.4」就可以了。

設定方法：http://briian.com/?p=2041

01

 

Windows Vista、Win7設定DNS伺服器的方法：

第1步  依序按下「開始」→ 「控制台」，開啟控制台視窗後，按一下「檢視網路狀態及工作」，開啟網路設定視窗。

02

 

第2步  按一下左上角的「變更介面卡設定」。

03

 

第3步  在「區域連線」圖示上按右鍵再點「內容」。

04

 

第4步  點選「網際網路通訊協定第4版(TCP/IPv4)」，再按一下「內容」。

05

 

第5步  點選「使用下列的DNS伺服器位址」然後再填上「8.8.8.8」與「8.8.4.4」即可。

06

 

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較舊的留言
  2. 訪客 說道：
    10-12, 2016 at 下午 9:54.09

    無法用⋯

    回覆
    • 訪客 說道：
      11-20, 2016 at 下午 6:23.29

      這是09年帖，當然無法用

      8888的dns服務器早就被屏蔽了，除非你用加密通道把8888的ip隱藏在數據包裡，否則根本無法連上8888

      回覆
  3. 郭詠詩 說道：
    12-30, 2015 at 下午 11:14.04

    上唔到YouTube唔知係唔係防毒軟件太多跟住無啦啦個畫面放大咗！唔和知點算好？

    回覆
  4. video_ng 說道：
    06-10, 2015 at 下午 5:25.49

    Thank you very much for your information. You’re life saver!!!

    回覆
  5. 無限網路 說道：
    05-08, 2015 at 上午 12:42.07

    請問FB無法連上，win7無線網路，該如何設定?

    回覆
  6. P0913 說道：
    11-04, 2014 at 下午 5:22.22

    版大 我因為上不到YOUTUBE和FACEBOOK所以搜尋解決方法
    結果用了這組DNS即時解決了
    而且想問”第5步”如果沒弄過任何DNS相關的 是否應該選了”自動取得DNS位置”?
    因為我的是另一組DNS位置 不知是不是被惡意程式改了

    回覆
  7. Apu 說道：
    11-02, 2014 at 上午 10:32.34

    請問
    是否主DNS 設8.8.8.8 次DNS設8.8.8.4
    還是說主DNS 設8.8.8.8 次DNS設168.95.1.1
    比較好呢
    我是seednet光纖
    還請大大指教
    謝謝您

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