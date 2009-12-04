昨天看到一則很特別的訊息，Google推出一個開放大眾使用的「Google Public DNS」網域名稱解析服務，透過更快速、更安全、更可靠的DNS伺服器，讓大家上網速度更快、反應更迅速。

Google原本就已經在其Google Chrome瀏覽器內建了「DNS預先擷取」功能來加快瀏覽器開啟網頁的反應速度，現在又更進一步提供了公用的DNS伺服器，希望能透過其強大的技術能力與背後的龐大資源，讓一般使用者開網頁時反應速度可以更快一些。

主DNS伺服器IP(ipv4)： 8.8.8.8

次DNS伺服器IP (ipv4) ： 8.8.4.4

主DNS伺服器IP(ipv6)： 2001:4860:4860::8888

次DNS伺服器IP(ipv6)： 2001:4860:4860::8844

所謂的DNS服務就是當我們在網址列輸入「http://briian.com」網址（一個較好記的名稱）的時候，電腦會透過DNS伺服器的解析服務，得知該網址所要前往的IP位址（一串較難記憶的數字）而找到網站伺服器、取得並顯示網頁資料。如果沒有DNS伺服器的幫忙，大家可能只能記著一堆數字如「208.113.253.37」才能上網。而一個反應更快速的DNS伺服器，可以幫我們在瀏覽網頁時，更快速的解析所要開啟的網址，減少開啟網頁初期的等待時間（下載網頁內容的速度還是得看ADSL的等級與網路品質）。這對沒有DNS預先擷取功能的瀏覽器，或網頁中包含太多不同網址的複雜網頁來說，也許會有些幫助。

Google所提供的DNS伺服器IP位址為超好記的「8.8.8.8」與「8.8.4.4」，更厲害的是，如果你有自己的網址，改完網域名稱的IP之後，沒一兩分鐘就可以馬上生效（一般都是6小時~24小時內），如果Google Public DNS的使用者多的話，網站搬家就不用耗太久時間等待了。

一般我們申請ADSL或各種網路服務的時候，網路公司的人員都會幫我們設定好DNS伺服器，用得也會是網路公司（ISP）所提供的DNS伺服器，除非這些服務出了問題或機器當掉，否則其實也沒啥必要更換。

不過之前也有介紹過「OpenDNS伺服器」這東西，除了資料庫更新的速度較快之外，也提供了「安全上網」的過濾服務，意思就是可以自動幫我們將惡意網站擋下來或做其他應用。

現在Google也踩進來了，除了可以服務大家之外，似乎也可以透過這些廣泛的上網行為統計資訊，為其搜尋引擎精準率提供更具體、可信的數字，如果使用Google Public DNS的人多的話。

Windows XP設定DNS伺服器的方法：

如果你是Windows XP系統的使用者，可以依照下面文章的方法修改DNS伺服器的設定，只要把DNS伺服器的IP改為「8.8.8.8」跟「8.8.4.4」就可以了。

Windows Vista、Win7設定DNS伺服器的方法：

第1步 依序按下「開始」→ 「控制台」，開啟控制台視窗後，按一下「檢視網路狀態及工作」，開啟網路設定視窗。

第2步 按一下左上角的「變更介面卡設定」。

第3步 在「區域連線」圖示上按右鍵再點「內容」。

第4步 點選「網際網路通訊協定第4版(TCP/IPv4)」，再按一下「內容」。

第5步 點選「使用下列的DNS伺服器位址」然後再填上「8.8.8.8」與「8.8.4.4」即可。