全家、7-11 領口罩不用再按機台、列印小白單了，滑一下自己手機就行！

自從台灣推出口罩實名制讓每個人都可以便宜買到防疫口罩之後不但可以領的口罩數量慢慢增加連領取方式、預約與付款的流程也越改越方便。

現在各大超商都可以領取先前透過 eMask 口罩預購系統預定的口罩，

之後全聯、美廉社也會加入。原本必須到 7-11 或全家的 ibon 機台輸入一長串的序號再列印小白單、然後再去櫃檯掃條碼才能領的麻煩事現在也只要用自己手機按一按就能領了！

目前 7-11 的7－ELEVEN、OPEN POINT 與 ibon 等手機 APP 都提供手機領口罩、掃條碼的功能全家的 FamilyMart、My FamiPort 等應用程式也都提供了相同的服務（其他OK、萊爾富也都已支援）如果你不想去排隊按很多人按過的那台機器可以試試看用超商提供的 APP 顯示條碼、領取口罩。

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透過全家 My FamiPort 手機 APP 領口罩的方法

當然首先你要在開放預購的時候依公告時段在 eMask 口罩預購系統預約並繳款完成你才會收到口罩的「領取序號」有了這個序號搭配你的身分證後四碼就能在手機印出領取條碼讓店員掃描、認證身分。

第1步 開啟全家 My FamiPort 手機 APP點一下「口罩領取」勾選「我已詳細閱讀條款」後按「同意」按鈕。如果沒註冊登入的話請自行處理一下。

第2步 輸入「領取序號」與「身分證末四碼」再按「確定」即可在手機螢幕中顯示領取口罩的兌換條碼拿給店員掃描、嗶一下就能完成啦。不用再去按那個可能有很多病毒、細菌的 Kiosk 機台也不用浪費紙張印出來了。

其他超商的手機 APP：