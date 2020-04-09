日本少女的奇異幻想！「金槍魚 GO！」騎著大魚在海上奔馳的冒險遊戲（iPhone, Android）

還記得「抱緊大根的女高中生」這款遊戲嗎？在遊戲中女高中生一心一意只為了爬上蘿蔔的頂端！至於為什麼沒有人知道！現在又有一位日本少女突發奇想在「金槍魚 GO！」裡要騎上超巨大的金槍魚在大海上奔馳跳躍，

只為最終能夠到達美麗的富士山。

故事是這樣開始的某日少女陪著爸爸（？）出海捕魚去當釣竿有魚上鉤時感到無聊的少女心想如果是可愛的海豚就能騎著牠到處悠遊了吧！但人生總是事與願違上鉤的竟然是一條金槍魚。但金槍魚又如何雖然不夠時尚但牠還是能騎啊！於是乎少女就展開了騎著金槍魚的冒險之旅！

透過釣竿的甩力與少女騎上金槍魚的準度都會影響最初的飛行距離當飛行的力道漸弱時就要再換玩家們上場了在途中可點踩各種的障礙物來增加飛行距離如果可以剛好遇到送子鳥牠還會載少女一程唷！

當飛行的力道遞減到完全無動力時該回合才會結束會顯示飛行距離以及途中所收集的金幣數。金幣則可用來進行各項能力的升級包含可以飛得更遠、變得更強、跳得更高也可用來提升離線獎勵哦！喜歡此類搞笑遊戲風格的玩家們一起來跳戰吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 金槍魚 GO！

金槍魚 GO！ 軟體語言： 繁體中文,簡體中文,日文,英文

繁體中文,簡體中文,日文,英文 開發人員： USAYA Co., Ltd.

USAYA Co., Ltd. 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次開啟遊戲時會看到一段前導動畫可以稍微的了解少女的心路歷程。

接著就進入遊戲教學開始時會釣起一條超大的金槍魚然後會出現瞄準器若點擊停留在黃色區塊就能成功起飛。

當力道減弱時就會向下墜如果剛好踩到障礙物的話就會再增加飛行距離。

停止飛行時就會公佈這次的成績以及獲得的金幣數。

若可精準停留在瞄準器的中心位置就能大大提升飛行距離。

而在飛行途中可抓準時機點擊螢幕讓金槍魚向下降落點踩障礙物幫助金槍魚飛得更遠。

除了可在飛行時收集金幣外達成每日任務也可獲得金幣獎勵。而金幣則可用來提升各項能力值讓金槍魚可以飛得更高更遠也讓少女可以早日達成夢想。

如果降落在一些「稀有區域」還可獲得額外的金幣獎勵哦！但這些區域並不會有明確的標示玩家得自己來發掘。