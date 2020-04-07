從來沒認真練習寫過「英文草寫」吧？範本自己印，想寫什麼都可以！

防疫不只是政府的事更是全民的事！每個人堅守在家不四處趴趴走，

做好個人的健康管理就是為自己、為家人、為朋友、為所有國民的健康做出最大的貢獻！

但是待在家到底除了追劇、玩遊戲、打掃那些早就應該清理卻總是不想動的地方之外還能做什麼呢？試想一下曾經想做但一直都沒做的那些事吧！例如將塵封已久的烏克麗麗、吉他拿出來刷兩下或是練習打從離開學生時代後就再也沒寫過的「英文草寫」？

本篇就要介紹給大家一個可以自訂練習內容的英文草寫網站 — WorkssheetWorks其提供相當細節的書寫格式設定項目包含行距、書寫標線的格式要使用虛線字、中空字或是實體字格式甚至文字的明度與厚度都能依自己的喜好來做設定而最重要的是還能自訂要練寫的文字內容哦！

一般的練寫範本都是固定的內容但這個網站可讓你使用喜歡的英文名句、最愛的電影金句或只是在某一本小說裡看到一段話……等全都可以拿來做為書寫英文草寫的範本最多可輸入 2000 字。將所有的設定都完成後網站就能將內容自動生成一個 PDF 檔只要將檔案列印出來就可以盡情的練寫了。

除了草寫體外網站也有提供一般的印刷體以及介於兩者之間的「Pre-Cursive Handwriting」設定的方式都差不多欲練習的文字內容也都開放自訂有興趣練習寫英文字或是想幫小朋友準備練寫範本的這個網站都可以幫上忙唷！

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使用方法：

第1步 開啟網站後可看到下方有三種手寫練習單元有一般的印刷體（Print Handwriting Practice）、草寫（Cursive Handwriting Practice）以及介於中間的 Pre-Cursive Handrwriting Practice。

第2步 這邊以草寫來示範點入「Cursive Handwriting Practice」後在下方就可以看到一些設定項包含標題、介紹（如果是要幫學生或小孩準備練寫範本的話就可以輸入相關的說明。）至於 Line Height、Guides 基本上不太需要調整。

第3步 「Letter」的部份可選擇文字樣式（虛線、中空、實線）以及文字的明度與厚度。

第4步 「Line spacing」可選擇要不要保留練寫的空行間隔然後在「Text」中輸入或貼上想要練寫的內容文字並於下方選擇列印的紙張格式與方向後按下「Create Worksheet」。

第5步 點擊「PDF」圖示即可下載練寫檔。

第6步 將檔案列印出來就可以盡情的練寫囉！