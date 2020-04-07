停不下來的「挑戰巔峰」極速爬梯遊戲，小心上癮啊！（iPhone, Android）

「挑戰巔峰」的遊戲玩法雖然不是最有創意的，但絕對有讓人上癮的能力！只透過「前進」與「轉向」兩個簡單的按鈕來進行無限爬梯的動作，速度要快、準確度也要高，才能挑戰到達巔峰的目標！

遊戲的 8-bit 像素風格與超復古的電子配樂，感覺就像回到了街機時代！雖然玩法簡單，卻相當有挑戰性，設計有數十種的遊戲角色可讓玩家們收集，達成指定階數就能解鎖新角色，或是透過完成任務打開「神祕盒」來取得更特別的人物，而這些角色依身份的不同，在遊戲中也會有不同的配件與音效，讓遊戲更加有趣唷！

除了主要的角色可收集外，遊戲還有提供各種可愛的寵物與更多不同的場景，可用金幣或寶石來購買在爬階梯的過程中，可容易獲得金幣與寶石，收集完整的「BONUS」字母還能啟動獎勵關卡，點擊越快就能收集越多的金幣獎勵。

當總成績累積達 5000 分時，還可解鎖更多遊戲模式哦！正在尋找簡單又刺激的遊戲嗎？那就來「挑戰巔峰」吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 挑戰巔峰

挑戰巔峰 軟體語言： 繁體中文,英文…..等

繁體中文,英文…..等 開發人員： NFLY STUDIO

NFLY STUDIO 官方網站： https://www.facebook.com/nflystudio

https://www.facebook.com/nflystudio 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

一開始只能使用「白領」上班族角色，點擊右下角的按鈕即可進入挑戰，使用左右下角的按鈕來轉向或前進

爬梯遇到前方無路時，就要轉向才能繼續向前，如果不小心踩空了，那這回合就會結束

另外，上方的時間條也是能不能繼續爬梯的關鍵，持續的動作可補充時間條，但若中途停下來，時間條就會極速減少，當歸零時，遊戲就會強迫中止！

在上樓的途中有很多機會可以收集金幣，有時也會出現 B、O、N、U、S 的字母可收集，或是寶石鴨（可收集寶石）、金豬（可連續獲得金幣）……等

當一口氣奔向 100 階時，就可以解鎖下一個角色，每增加 100 可解鎖更多

在首頁下方可進入場景、寵物或角色選單，可透過累積分數、金幣或使用寶石來解鎖

另外，還有更多的每日、等級、每週任務等著玩家來達成，可獲得更多不同的獎勵唷！