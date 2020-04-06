在公共場所幫 iPhone 充電不安心？打開「防盜報警器」中斷充電馬上大叫通知你！

現在人人手機不離身無論是工作、學習還是休閒隨時隨地都可能會需要它，

要是遇到電量不足的狀況肯定會產生焦慮感！好在許多店家都有提供插座可充電或是在一些公共場所也會有充電站可使用但在外頭將手機擺著充電又擔心可能會有遺失的風險嗎？

若是 Android 手機可參考之前介紹過的「盜竊警報」iPhone 則可以考慮安裝「防盜報警器」就可以安心的把手機放著充電啦！它的使用的方法超簡單只要先設定好一組 PIN 碼在開始充電後啟動警報功能再將螢幕關閉即可之後在充電期間只要偵測到充電線被移除警報就會響起通知你必須輸入預先設定的 PIN 碼才能解除。

除了可以防盜外它也能做為電量滿格的提示當充電達 100% 時就會響鈴通知。鈴聲的部份有 4 種可選用聽起來都蠻驚嚇的很有嚇阻的效果但用來通知電量滿格就會有點 over 啊～這部份就建議大家考量後再使用囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 防盜報警器

防盜報警器 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： SMIKO SC

SMIKO SC 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「防盜報警器」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後點擊「進入」可看到簡單的說明再點擊「繼續」。

第2步 點擊「設置」再點入「設置解鎖 pin」重覆輸入兩次相同的 4 位密碼後即完成設定。下方有 4 種警報鈴可選擇。

第3步 當手機在公共場合需要充電時先插入充電線開始充電後點擊「設置防盜通報器」再點擊「啟動報警」。

第4步 倒數 5 秒後就會進入警戒狀態看到右圖畫面後就可以將手機螢幕關閉。當要停止充電時記得先點擊「按一下以解鎖」輸入密碼後再將充電線拔除。

第5步 當充電期間充電線被拔除時就會立即響起警報直到輸入密碼後才能解除。

第6步 若想要電量達 100% 時收到通知可點入「設置全電池報警」再點擊「啟動報警」。一樣倒數 5 秒後就會啟動功能想要解除通知點入「按一下以解鎖」輸入密碼即可。