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avast! 防毒軟體移除工具

如果你原本安裝avast!防毒軟體，現在想改裝其他廠牌的防毒程式，卻無法正常移除avast!的話，可以試試看下面這個官方網站所提供的「avast! uninstall utility」移除工具。

一般來說，在正常情況下都可以從Windows的「控制台」裡的新增/移除程式裡面去移除avast!防毒軟體，如果無法依照正常移除程序移除avast!的話，才需使用以下這軟體。


▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：avast! uninstall utility 移除工具
  • 軟體版本：1.0
  • 軟體語言：英文版
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：225KB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/7
  • 官方網站：按這裡
  • 軟體下載：按這裡

    • 使用方法很簡單，請先將軟體下載回來，讓電腦重開機並在開機時按「F8」進入安全模式，然後再執行avast! 防毒軟體移除工具即可。移除完後，請再重開機變可完成。

     

    第1步  先將avast!移除工具下載到電腦的桌面上，然後讓電腦重開機，開機時按鍵盤的〔F8〕鍵進入安全模式。若不清楚操作方法，可參考下面文章：

    如何讓電腦重開機到「安全模式」？

    01

     

    第2步  用安全模式登入Windows之後，請執行桌面上的avast! 防毒軟體移除工具，先在最上方選擇你的avast!軟體版本，一般都會是「avast! 4 Home/Professional」，然後再按「Uninstall」按鈕即可。移除工作完成後，請再重開機即可恢復正常。

    20-35-16  

    注意！如果你的avast!防毒軟體並非安裝在預設的資料夾中，請再中間方框填上你安裝avast!防毒軟體的路徑，讓移除工具可以正常找到要刪除的檔案。

     

    延伸閱讀：

     

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    較舊的留言
    1. 吉米 說道：
      12-16, 2016 at 上午 11:19.32

      幫親戚公司的電腦移除，結果重開機後居然無法進入系統
      果然免費的最貴(下場就是重灌)

      回覆
    2. 小孟 說道：
      05-13, 2014 at 下午 11:26.29

      我有試了，可是為什麼開機還有那畫面

      回覆
    3. Helen 說道：
      07-05, 2010 at 下午 1:06.42

      若我在不知不覺中,就把他亂刪一通,怎麼半呢??

      回覆
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