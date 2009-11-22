如果你原本安裝avast!防毒軟體，現在想改裝其他廠牌的防毒程式，卻無法正常移除avast!的話，可以試試看下面這個官方網站所提供的「avast! uninstall utility」移除工具。

一般來說，在正常情況下都可以從Windows的「控制台」裡的新增/移除程式裡面去移除avast!防毒軟體，如果無法依照正常移除程序移除avast!的話，才需使用以下這軟體。





▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱：avast! uninstall utility 移除工具 軟體版本：1.0 軟體語言：英文版 軟體性質：免費軟體 檔案大小：225KB 系統支援：Windows XP/Vista/7 官方網站：按這裡 軟體下載： 按這裡

使用方法很簡單，請先將軟體下載回來，讓電腦重開機並在開機時按「F8」進入安全模式，然後再執行avast! 防毒軟體移除工具即可。移除完後，請再重開機變可完成。

第1步 先將avast!移除工具下載到電腦的桌面上，然後讓電腦重開機，開機時按鍵盤的〔F8〕鍵進入安全模式。若不清楚操作方法，可參考下面文章：



第2步 用安全模式登入Windows之後，請執行桌面上的avast! 防毒軟體移除工具，先在最上方選擇你的avast!軟體版本，一般都會是「avast! 4 Home/Professional」，然後再按「Uninstall」按鈕即可。移除工作完成後，請再重開機即可恢復正常。

注意！如果你的avast!防毒軟體並非安裝在預設的資料夾中，請再中間方框填上你安裝avast!防毒軟體的路徑，讓移除工具可以正常找到要刪除的檔案。



