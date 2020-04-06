Calm Office 在家工作太安靜很不適應？來點辦公室噪音吧！

來自中國的午飯肺炎肆虐全球越來越多人必須待在家裡、沒法到公司上班一時間 #WFH（Work From Home）在家工作成了全球趨勢。但是，

家裡的氣氛就是不一樣舒適、輕鬆、隨便隨時都可以放下電腦跑去躺一下、看看電視或一不小心就逛起網路、聊了起來…

為了讓自己在家工作也能有像在公司一樣的緊張氣氛有些人會西裝筆挺、正襟危坐假裝自己正在辦公室、後面就有公司同事跟主管… 如果這樣還不夠的話可以打開 Calm Office 這網站播放一下【辦公室噪音】來讓整個房間更有氣氛讓自己瞬間進入戰戰兢兢的工作狀態。

很久之前就介紹過 myNoise 這個手機 APP其實它還提供了網頁版的服務一樣有各種不同的環境音效可供選擇如海邊、日式庭院、雨聲、咖啡廳噪音、瀑布、白噪音… 等等每種噪音或聲響都有不同的聲音元素可以設定看是鳥叫要多大、水流聲要多大… 等。

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以辦公室噪音來說可以微調室內空間的自然聲響、冷氣空調的聲響、背景聊天聲、影印機、印表機或掃瞄器、鍵盤滑鼠的操作聲響、用筆寫字的音效… 以及細微的時鐘滴答聲等可任意調整成最適合認真工作又不干擾專注力的最佳狀態。

 

如果你有特殊需求人不在辦公室的時候也可以用這個辦公室噪音來假裝一下萬一有人打電話來查勤的話…

 

 

 

最後更新：04-06, 2020 上午 11:06

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