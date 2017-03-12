2017/3/13 更新：Panda 防毒軟體更新至 2016 最新版（v18.01.00），已提供繁體中文版操作介面，由 Panda Cloud Antivirus 改名為 Panda Free Antivirus，一樣維持免費。但如果要更完整的防護，建議改用付費的 Panda Antivirus Pro 專業版。

Panda Security 在 1990 年成立於西班牙，軟體名稱就叫 Panda，也就是熊貓。Panda 防毒軟體之前在台灣其實也有很大一群的愛用者，過去在一些防毒軟體的排名上還有不錯的成績。

該公司在原有的產品線之外，另外推出了一個「Panda Cloud Antivirus」免費防毒軟體（現改名 Panda Free Antivirus），套上了「雲端運算」的名號。雲端不雲端其實對使用者來說看不到也摸不到，大家比較在意的應該還是病毒偵測率、殺毒能力、是否誤判病毒、誤殺檔案以及防毒軟體的執行效能與系統的相容情況。

而這個雲端的 Panda Cloud Antivirus 則是以其 Collective Intelligence 技術將大部分的病毒檢測工作放在Panda的雲端伺服器中運作，大大減低了一般個人電腦的資源消耗與工作量，而且還不用頻繁的更新病毒碼，直接裝了就用。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Panda Free Antivirus 2016

Panda Free Antivirus 2016 軟體版本： 18.01.00

18.01.00 軟體語言： 繁體中文、簡體中文、英文、西班牙…等11國語言

繁體中文、簡體中文、英文、西班牙…等11國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 54.8 MB

54.8 MB 系統支援： Windows XP SP2, Windows Vista, 7, 8, 8.1/Windows 10

Windows XP SP2, Windows Vista, 7, 8, 8.1/Windows 10 官方網站： http://www.cloudantivirus.com/zh/

http://www.cloudantivirus.com/zh/ 軟體下載： 按這裡

Panda Cloud Antivirus 透過 Panda Collective Intelligence 的即時防護技術執行病毒監控與防護，透過龐大的社群與使用者的病毒回報機制快速進行反應，安裝防毒軟體的電腦不需要下載、更新病毒碼，安裝好軟體之後就不用再做啥特別的設定，也不會有一堆警告視窗與警告訊息，整個軟體操作起來相當簡單，掃毒速度也相當快。

大致看來，這個雲端的熊貓在軟體效能與系統相容性方面還算有不錯的評價，由於大規模簡化了軟體的操作與設定，不論是執行效率、運作速度與掃毒速度都相當快。至於抓毒能力就得看其他專業防毒軟體評比公司的報告，跟大家的試用狀況囉。

2016 版新介面：

使用方法：

第1步 安裝時可以先選擇操作界面的語系，15.0.4 版本之後已經可以看到繁體中文與簡體中文語系囉。

第2步 按「接受並安裝」按鈕便可開始安裝。注意！千萬不要勾選按鈕下方的三個項目，不要安裝額外的工具列、不要讓軟體修改你的瀏覽器首頁與啟動頁面。

剛安裝好軟體的時候預設會自動開始檢查系統狀態、掃毒一番，看看是否已經有感染病毒或出現啥錯誤。

第3步 安裝好之後，程式會要求你輸入 Email 註冊一個帳號，不註冊也可以，請按「稍後再選擇帳戶」開始使用。

第4步 這是 Panda Free Antivirus 版的新操作介面，所有功能都一塊一塊的擺放在面板上，很有 Windows 8 的風格。大部份會用到的功能就是按「掃描」手動掃描電腦中的病毒，或按上方「受保護」那一塊，看看目前病毒檢測結果。

第5步 點一下視窗下方的「編輯」按鈕，可以編輯功能區塊的位置與是否顯示。

第6步 病毒掃描畫面… 與其他操作、設定介面…