2017/3/13 更新：Panda 防毒軟體更新至 2016 最新版（v18.01.00），已提供繁體中文版操作介面，由 Panda Cloud Antivirus 改名為 Panda Free Antivirus，一樣維持免費。但如果要更完整的防護，建議改用付費的 Panda Antivirus Pro 專業版。
Panda Security 在 1990 年成立於西班牙，軟體名稱就叫 Panda，也就是熊貓。Panda 防毒軟體之前在台灣其實也有很大一群的愛用者，過去在一些防毒軟體的排名上還有不錯的成績。
該公司在原有的產品線之外，另外推出了一個「Panda Cloud Antivirus」免費防毒軟體（現改名 Panda Free Antivirus），套上了「雲端運算」的名號。雲端不雲端其實對使用者來說看不到也摸不到，大家比較在意的應該還是病毒偵測率、殺毒能力、是否誤判病毒、誤殺檔案以及防毒軟體的執行效能與系統的相容情況。
而這個雲端的 Panda Cloud Antivirus 則是以其 Collective Intelligence 技術將大部分的病毒檢測工作放在Panda的雲端伺服器中運作，大大減低了一般個人電腦的資源消耗與工作量，而且還不用頻繁的更新病毒碼，直接裝了就用。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Panda Free Antivirus 2016
- 軟體版本：18.01.00
- 軟體語言：繁體中文、簡體中文、英文、西班牙…等11國語言
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：54.8 MB
- 系統支援：Windows XP SP2, Windows Vista, 7, 8, 8.1/Windows 10
- 官方網站：http://www.cloudantivirus.com/zh/
- 軟體下載：按這裡
Panda Cloud Antivirus 透過 Panda Collective Intelligence 的即時防護技術執行病毒監控與防護，透過龐大的社群與使用者的病毒回報機制快速進行反應，安裝防毒軟體的電腦不需要下載、更新病毒碼，安裝好軟體之後就不用再做啥特別的設定，也不會有一堆警告視窗與警告訊息，整個軟體操作起來相當簡單，掃毒速度也相當快。
大致看來，這個雲端的熊貓在軟體效能與系統相容性方面還算有不錯的評價，由於大規模簡化了軟體的操作與設定，不論是執行效率、運作速度與掃毒速度都相當快。至於抓毒能力就得看其他專業防毒軟體評比公司的報告，跟大家的試用狀況囉。
2016 版新介面：
使用方法：
第1步 安裝時可以先選擇操作界面的語系，15.0.4 版本之後已經可以看到繁體中文與簡體中文語系囉。
第2步 按「接受並安裝」按鈕便可開始安裝。注意！千萬不要勾選按鈕下方的三個項目，不要安裝額外的工具列、不要讓軟體修改你的瀏覽器首頁與啟動頁面。
剛安裝好軟體的時候預設會自動開始檢查系統狀態、掃毒一番，看看是否已經有感染病毒或出現啥錯誤。
第3步 安裝好之後，程式會要求你輸入 Email 註冊一個帳號，不註冊也可以，請按「稍後再選擇帳戶」開始使用。
第4步 這是 Panda Free Antivirus 版的新操作介面，所有功能都一塊一塊的擺放在面板上，很有 Windows 8 的風格。大部份會用到的功能就是按「掃描」手動掃描電腦中的病毒，或按上方「受保護」那一塊，看看目前病毒檢測結果。
第5步 點一下視窗下方的「編輯」按鈕，可以編輯功能區塊的位置與是否顯示。
第6步 病毒掃描畫面… 與其他操作、設定介面…
這防毒軟體，到底是永久免費，還要要付費啊？
我怎麼都顯示，說我只能用30天啊？
可惜沒有防火牆 需要付費
在背景中執行，而且使用資源少，目前覺得還不錯