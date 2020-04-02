隨性畫出一條線「Land Lines」就帶你去旅行！

連假開始！不知道大家有沒有乖乖待在家呢？第一天想必是還很新鮮無論是追劇一整天、玩電動一整天、睡一整天還是吃吃喝喝一整天混一混一天就過去了，

但到了第二天、第三天那蠢蠢欲動的心也許就快要管不動雙腳了！

來！把門關上！用電腦瀏覽器或手機打開「Land Lines」網站只要隨性的畫一條線它就能帶你遨遊全世界！

「Land Lines」是一個結合衛星圖片的趣味地圖網站提供兩種使用模式「Draw」可在畫面中隨意的畫出任何線條它就會立即反饋一張與該線條相符的衛星圖片還會一併提供該圖片的地點名稱與 Google 地圖連結可更明確了解該地點的位置與看見周圍更廣闊的衛星圖片。

另外一個則是「Drag」透過在畫面上移動滑鼠或手指就能無限連接各種河流、道路、海岸線……等每連接一張圖片同樣可在左下角看到相關的地點與地圖連結。這樣簡單利用手指隨性一畫就能欣賞到這輩子可能都沒機會到達的世界角落感覺是不是相當有趣呢？現在就一起用心來旅行吧！

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網站名稱： Land Lines

Land Lines 網站網址：https://lines.chromeexperiments.com/

使用方法：

第1步 開啟網站後可選擇「Draw」或「Drag」。選擇「Draw」的話畫面上會提示使用者繪出一個簡單的線條。

第2步 畫出線條後網站就會立即反饋一張衛星圖片其中就會剛好有個地形符合所畫的線條。

第3步 繼續畫出不同的線條就可以取得更多不同的衛星圖片。在左下角可看到地點名稱點擊則可連線開啟 Google 地圖查看更多的地圖範圍。

第4步 在左上角可切換「Drag」模式在畫面上任意的往上下左右方向移動就可以看到其利用各種衛星圖片連接海岸線、道路、河流……等線條停下來時同樣可在左下角看到地圖名稱與連結。