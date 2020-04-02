[限時免費] 「喚雨巫師」風格清新的燒腦闖關遊戲（iPhone, iPad）

「喚雨巫師」是一款風格清新的益智遊戲唯美的畫面搭配優美的配樂原本玩起來應該會很療癒（咦？），

但關卡真的稍有難度讓人玩起來真是有點挫折啊！

在遊戲中玩家要扮演的主角是一個名為小天的孩子因為好奇雨是如何形成的所以就透過變身展開這場冒險的旅程。遊戲從小天撿到一張神祕的字條開始學會變成了飄浮的「氣泡」飄向空中往窗口飛去。有時小天又會變身成會彈跳的「籃球」、沉重的「石頭」或是會走動的「蜘蛛」利用各種變身獲得不同的能力藉以度過重重的難關。

在過程裡不時會出現文字來訴說著故事情境除了帶出小天奇幻的冒險經歷也會從中透露出遊戲的關鍵玩法所以文字的部份也要用心理解哦！遊戲雖然乍看之下好像很簡單不過相當需要觀察力與準確的判斷力知道何時該變身以及如何應用不同材質的物理特性來順利的完成關卡很適合喜歡燒腦的朋友來挑戰哦！

目前 iOS 的完整版限時免費中另外在雙平台皆有免費版本可下載試玩（iOS 免費版、Android 免費版）提供給大家參考。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 喚雨巫師 – 美麗之潮湧

喚雨巫師 – 美麗之潮湧 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： SweatyChair Pty. Ltd.

SweatyChair Pty. Ltd. 官方網站： https://www.sweatychair.com/rainmaker/

https://www.sweatychair.com/rainmaker/ 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「喚雨巫師」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

遊戲中會隨時以文字帶出故事劇情而冒險將從撿起身旁的字條開始。

字條說出了變身的祕密小天將會先變成一個小方塊點擊就能變身成「氣泡」往上方的小窗飄去就能過關。接著就依之後關卡的變化判斷何時該變回方塊才能順利到達小窗。

撿起下一張字條學會變成了「籃球」。變身的能力沒有一定的順序將會視關卡的需求而調整有時可在兩種或三種能力之間切換有時則只能變成某一種能力。

在場景中也會埋下重重的阻礙例如當變成氣泡時只要碰到白色的物體或水柱就會爆破而失敗。甚至還會遇到一片潻黑的狀況需想辦法先到達「開關」處將燈點亮才能看清楚該前往的方向哦！個人是覺得難度真的有一些高至少我是玩得有些傷心但突然順利過關時又覺得很有成就感真是一款虐心的遊戲啊！