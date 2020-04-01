四天連假在家怎麼過？ 16 款摺紙教學 App，教你摺手裏劍、坦克、手槍、恐龍、可愛動物、各種小衣服……

在抗疫的關鍵時期遇上四天清明連假即使不能出國但肯定有許多人會在國內旅遊雖然不能限制大家出遊散散心，

但人多的地方還是儘量不要去比較好真要去也得保持安全的社交距離（室內 1.5 公尺、室外 1 公尺）乖乖的戴上口罩才安心！

或者我們也能選擇留在家裡幫助政府一起防疫減少外出、聚眾活動就是最好的防疫方法不過在家很無聊怎麼辦呢？搶不到動物森友會或是健身環的話就下載摺紙教學 App 來摺紙打發時間吧！XD

程式開發商 Womanoka 就提供了 16 個關於摺紙與 2 款以黏土為製作材料的教學 App全都可免費下載使用！其中摺紙的部份包含紙飛機、鳥、水生物、車輛、船、武器、花卉、恐龍、動物、衣服……等主題每個 App 裡都有多種有趣的項目步驟清楚好學。

只需準備四方形的彩色紙某些項目可能需要使用到 A2、A3、A4 的紙張大小就可以開始跟著摺囉！教學的種類數量之多絕對夠大家撐過四天連假啊！武器的部份有教大家怎麼摺日本忍者的手裏劍還有超帥氣的紙手槍車輛主題也有坦克可以學衣服主題中有超多可愛的洋裝、服飾教學家裡有小男孩、小女孩的千萬不要錯過了啊！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Womanoka

Womanoka 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Androird 4.4 以上版本

Androird 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：按這裡

操作畫面：

以「武器」主題為例點入程式就能看到項目列表。

再點入有興趣的項目就可以開始跟著步驟教學一步步將其摺出來囉！根據這個教學我真的成功摺出了人生的第一個手裏劍！好好玩啊～～～