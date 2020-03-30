雙平台限時免費！「紀念碑谷 2」在錯視幻境中穿梭，體驗全新的故事情節！（iPhone, Android）

超人氣手遊「紀念碑谷 2」近日在雙平台推出限時免費下載活動，原價 NT$150，現在免費就能下載體驗！

紀念碑谷」第一代推出時就讓許多玩家眼睛為之一亮，採用幾何圖形與錯視藝術所創造出來的幻境世界，帶來很強烈的吸睛效果，隱藏在其中的謎題雖然看似複雜，但只要有些耐心，靠自己找到出路也不會太過困難，加上故事性強，真的讓人愛不釋手

「紀念碑谷 2」與第一代相同，一樣有著美麗的遊戲畫面，一樣的錯視藝術設計，但加入了全新的故事情節，主要著重在主角蘿爾與女兒兩人之間的情感變化，親情的糾結與感情的成長，在每個章節中會逐漸明朗。

搭配美妙的配樂與音效，讓人彷彿身歷其境整體難度依然適中，需要花點時間摸索，但並不會真有卡關的痛苦感，整個解謎的過程相當有樂趣，喜歡「紀念碑谷」系列遊戲的朋友，請把握機會囉！


▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：紀念碑谷 2
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：ustwo Games Ltd
  • 官方網站：https://www.monumentvalleygame.com/mv2
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

遊戲畫面美麗依舊，先旋轉機關讓主角成功到達上方的終點，才能正式啟動遊戲

 

每個章節都有個主題，在這段遊戲當中，真的可以體會到母女兩人之間的溫馨親情

 

接下來為了不破壞大家的解謎樂趣，就放兩張截圖畫面給大家聞香，不破梗了

 

最後更新：03-30, 2020 下午 8:35

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