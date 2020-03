想知道你生日那天的星空是什麼模樣嗎?讓"哈伯"來展示給你看!

「哈伯望遠鏡」在 1990 年隨著發現號太空梭的發射進入到地球軌道之上每天 24 小時、每週 7 天不停的在探索著宇宙今年正是它發射到太空的 30 週年,

NASA 特別開放給全球的使用者輸入自己的生日日期就能查看某年同月同日的宇宙星象。

只要打開「What Did Hubble See on Your Birthday?」設定生日後就能看到囉!不過也許是使用的人數太多剛打開網站時可能需要稍有耐心等待一下讓網頁完整讀取後就能正常使用了。成功看到自己生日當天的星象後在網頁中還會針對該星象顯示相關的簡介有興趣的話還可進一步瀏覽更完整的資訊唷!

網站名稱: What Did Hubble See on Your Birthday?

What Did Hubble See on Your Birthday? 網站網址:https://www.nasa.gov/content/goddard/what-did-hubble-see-on-your-birthday

網頁畫面:

點擊上方的網址開啟網頁後等待出現下方的畫面後再分別從下拉選單中設定生日月份與日期。

最後按下「SUBMIT」就能看到某年生日當天的星象在左下角可看到簡介點擊「See Full Image」可查看大圖也可以直接使用滑鼠右鍵「另存圖檔」將圖片保存下來。「More Info」可查看更多相關的介紹說明。