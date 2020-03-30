[限時免費] Bug Mazing 畫面精緻、有故事性的昆蟲勇者冒險遊戲（iPhone, Android）

「Bug Mazing」是一款專為 3~6 歲兒童設計的探索學習遊戲但大人朋友也適合來玩的哦！因為它的遊戲畫面設計的相當精緻且生動又富有故事性，

設有 5 種難度級別對大人來說也有一定程度上的挑戰性。

這是一個關於昆蟲王國被壞蟲侵略的故事在遊戲中玩家要扮演的是昆蟲勇者需走過各種迷宮突破路途上的種種阻礙最後抵達城堡幫國王打敗壞蟲收復王國即可獲得金幣或寶石獎勵。

其中包含 20 多種的冒險元素在迷宮之中有時會突然從一旁亂竄出可怕的昆蟲被撞到就會發暈數秒不小心碰到某些昆蟲就得從入口處重新開始有時還得想辦法渡河或是解開謎題來開啟機關門……等可以讓孩子們充分動動腦又能刺激視覺與聽覺訓練手眼協調、記憶等能力。

除了正常的冒險關卡外遊戲還設計了字母、數字、顏色與軌跡這四種迷你冒險關卡可幫助兒童加強學習唷！目前遊戲在雙平台皆限時免費中無廣告、可離線玩有興趣的朋友請把握機會囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Bug Mazing

Bug Mazing 軟體語言： 丹麥文,德語,法文,瑞典文,義大利文,英語,荷蘭文,葡萄牙文,西班牙文

丹麥文,德語,法文,瑞典文,義大利文,英語,荷蘭文,葡萄牙文,西班牙文 開發人員： Little Bit Studio, LLC

Little Bit Studio, LLC 官方網站： http://littlebitstudio.com/bugmazing/

http://littlebitstudio.com/bugmazing/ 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 9.3.5 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 9.3.5 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲的介面風格對小孩很有吸引力哦！除了右邊的「ADVENTURE」主要冒險關卡外左邊還有四種迷你關卡可以玩。

首先就來點擊「ADVENTURE」開始冒險吧！每回開始前都會有個關卡圖讓玩家大概了解等一下要進行的關卡內容點擊「綠色」按鈕就可以在一小段動畫後正式進入關卡畫面。

動畫很可愛哦！是在「ADVENTURE」的圓框中播放。

初次進入關卡時會有簡單的教學點擊左上角的「望遠鏡」可瀏覽整個迷宮的全貌在縮小畫面中可拖曳移動查看更多範圍。

記住路線後就可以開始控制昆蟲勇者移動路線。若在期間有遇到迷路的狀況可點擊「？」讓蟲蟲幫你帶路。

使用手指在迷宮中點擊或長按拖曳就能控制勇者前進。

最後走到「箭頭」處就能進入下一個區域。

找到城堡後勇者就會進入城堡將侵略者趕出來國王成功復位後就會送給勇者一枚金幣。

有時過關可以獲得新的昆蟲勇者在首頁點擊右下角的「寶石」可切換到勇者列表。

在勇者列表中就可以選擇使用其他的昆蟲造型囉！這邊也可以查看目前收集到的金幣與寶石數量。

在關卡中有很多不同的挑戰可怕的昆蟲敵人、有趣的謎題關卡可讓玩家們盡情享受探索的樂趣！

另外數字、字母、顏色與軌跡迷你關卡就真的比較適合兒童玩。主要需依照關卡的指示按順序走到終點就能過關對大人來說就相對太過簡單了。