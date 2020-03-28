「AI 画伯」快速把真人照片變成藝術肖像畫

在欣賞藝術名畫時，是否曾想過若自己被這些知名的藝術家描繪在畫作裡會是什麼模樣？「AI 画伯」就要來幫你實現這個夢想了，只要簡單三步驟，就能把真人照片變成藝術肖像畫！

將包含自己臉部的照片上傳到網站上，等待「AI 画伯」進行掃描、分析特徵並描繪生成，數秒後就能獲得一張自己的藝術肖像畫，網站還有提供 10 種的藝術畫風可選擇，不過每切換一種風格就會需要再等待數秒唷！

找到自己喜歡的畫風後，就可以直接將肖像畫保存下來使用，做為社群軟體的大頭貼或是單純的分享皆可除了在電腦瀏覽器上使用外，在手機瀏覽器上也可以正常使用。

十款畫風都很藝術，大致上照片人像的感覺都有保留下來，像是髮型、表情等等，但要說有多像……就也還好啦～XD，有興趣的朋友可以玩看看

網站名稱： AI 画伯

AI 画伯 網站網址：https://ai-art.tokyo/

使用方法：

第1步 開啟網站後，點擊「白色」按鈕或往下滑動頁面，移動到看到右圖畫面，點擊下方的「藍色」按鈕即可從電腦或手機相簿中選取欲使用的照片注意，必須包含完整的臉部哦！不可使用動物、物品或插圖等非真人類的圖片

第2步 等待 AI 分析特徵並生成肖像生成後可再下方選擇其它的畫風

第3步 選到喜歡的畫風後，就可以直接在肖像畫上按滑鼠右鍵選擇「另存圖檔」，或是在手機上長按圖片，選擇「下載圖片」，將肖像畫保存下來使用