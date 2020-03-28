「背痛練習」提供超過 100 個背部、腹部、肩頸、臀腿肌肉鍛鍊動作，舒緩你頂扣扣的身體！（iPhone, Android）

長時間坐在電腦前面或是經常用不太好的姿勢滑手機、追劇又不愛活動伸展、練練肌肉，都會讓身體越來越僵硬不靈活，肩頸痠痛、背痛的人越來越多，雖然不是什麼嚴重的病痛，但卻會為生活帶來許多的不舒爽感

真的很不舒服還是要去給醫生看一下，但若是無法立即前往，或許你可以考慮下載「背痛練習」來舒緩一下。

「背痛練習」規劃了 14 組完整的主題鍛鍊課程，可針對背部、腰部、頸部、胸部……等做相關的伸展與強化肌肉

整個程式有超過 100 多種的動作練習，每個課程都包含多組不同的鍛鍊動作，在開始前可先瀏覽所有的動作內容，了解每個動作的正確做法，程式有提供真人動圖示範與詳細的文字說明，開始鍛鍊時會視動作的需求搭配計時器或計數器來輔助使用，並會有音效指示，不需時時盯著螢幕進行鍛鍊

除了這些規劃好的課程外，也開放讓使用者自定義練習內容，例如做了某幾個課程發現其中的某些動作特別有感的話，就能將這些動作集合成一個專屬於你的鍛鍊組合雖然程式只有英語介面，但真人示範還算蠻清楚的，如果有背痛、肩頸痠痛等不適的話，都可以來嘗試看看

當然所有的運動都不是仙丹，沒有做一次就見效的，養成良好的習慣與做好平日的保養是很重要的，最後再次提醒，真的很不舒服還是要尋求專業的醫療協助哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 背痛練習

背痛練習 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Vladimir Ratsev

Vladimir Ratsev 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 開啟程式就能看到所有的鍛鍊課程列表

第2步 選擇適合自己狀況的課程，就能看到相關的介紹說明，點擊左下角的「Instructions」就能瀏覽所有的動作教學，或也可以直接點入查看比較不懂的動作所有的動作都有真人動畫示範

第3步 熟悉動作後，就可以點擊「Start」準備開始運動舒緩了視動作需要，有些會數秒，有些則是計數的，換動作時，中間會有 10 秒的休息時間

第4步 切換到「My Workouts」再點擊「Add workout」就可以規劃專屬的運動組合從動作選單中勾選想要的所有動作，按下「Next」

第5步 設定每個動作想要重覆的次數與秒數，再按下「Next」命名後即可「Save」儲存自訂的課程也會放在「Workouts」列表中

第6步 「Favourites」裡可看到標示「星號」加入最愛的所有課程「Statistics」則可看到自己的鍛鍊統計資訊