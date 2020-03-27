「Hide Images/Videos」一鍵快速去除網頁中的所有影像，不想看的通通幫你擋起來！（Google Chrome 擴充套件）

在網路世界中走跳時雖然可以接收到各式各樣的資訊但有時也會被迫看到不想看到的影片或照片，

例如網路新聞裡的一些人物照或是害怕昆蟲、有密集恐懼症的人也會怕看到相關的圖片但若又需要閱覽相關的文字內容時就真的很天人交戰啊！

此時就超需要「Hide Images/Videos」這款 Google Chrome 瀏覽器擴充套件！當發現或預期開啟的網頁可能會有不想看到的圖片或影片時就可以直接在工具列上輕輕一點網頁中的所有圖片、影片就會瞬間去除或被遮擋只保留下文字的部份看起來就身心愉悅許多。

它的遮擋效果只限當下若是點了其它的連結或是重新整理網頁後遮擋就會失效。要是在上次的總統大選時就發現了這個擴充套件該有多好呢！眼睛與心靈受傷的機會就會少很多了！真是相見恨晚～有需要的朋友請收下吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Hide Images/Videos

Hide Images/Videos 軟體版本： 1.0

1.0 軟體語言： 英語

英語 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 35.76KiB

35.76KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟下載網頁點擊「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。

第2步 之後需要去除圖片時只要在網址列右側點擊「Hide Images/Videos」的圖示就能立即去除圖片！

第3步 影片的部份也一樣可被快速遮擋變成黑畫面。