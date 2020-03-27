[限時免費] 藝術感 UP！UP！的「CamDE」雙重曝光拍照修圖程式（iPhone, iPad）

「CamDE」是一款提供雙重曝光特效的拍照修圖程式可以將兩張照片透過重曝的效果疊加在一起創造出有別於單張照片的藝術感。

程式可直接選用相簿中已存在的照片來進行加工編輯，

內建有超過 20 款的混合渲染特效可選擇並可再視需求手動調整照片的亮度、對比、色度、曝光或是加入暗角、變形……等效果。

「CamDE」本身也帶有拍照功能可在拍下第一張照片後拍攝第二張照片時直接在螢幕上看到兩者疊加的效果並可即時切換不同的混合特效在拍照後一樣可進行編輯調整再儲存或分享！對重曝特效有興趣的朋友可以來嘗試看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： CamDE

CamDE 軟體語言： 簡體中文,英文

簡體中文,英文 開發人員： Xiaoqian Zheng

Xiaoqian Zheng 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「CamDE」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後點擊左側的按鈕即可從相簿選取照片。選擇兩張想要混合的照片後點擊右上角的「Done」。

第2步 選入照片後就會自動套用預設的混合渲染特效在下方可自由切換想要的效果。

第3步 點擊切換到「Photo Adjustment」就可以手動調整各種編輯項目亮度、對比、色度、曝光、色溫、暗角、變形……等。

第4步 最後點擊右上角的按鈕即可選擇儲存或分享。

第5步 若要直接拍照在左上角的選單中可開啟格線、閃光燈、自拍秒數也可以選擇保存原始的 2 張照片。接著就可以按下方的快門來拍照囉！

第6步 拍好第一張後畫面上就會直接套用混合效果點擊右側的按鈕展開效果選單就可以切換不同的特效並在畫面上立即看到效果。拍下第二張照後一樣可進入編輯畫面可再更換混合效果或手動調整其它的編輯項目。