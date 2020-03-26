幫你的社群頭像、寵物照也戴上口罩～Social Distancing Work

口罩實名制 2.0 第二波預購已經開跑在 3/27 晚上 8 點前都可到「eMask 口罩預購系統」網頁或使用「健保快易通」App 來進行預購而有參與第一波試營運的朋友也已經可以開始到指定的超商取貨，

但要記得在 4/1 前完成取貨唷！不用排隊就能買到口罩的感覺金賀啊！

不過大家有聽過一種說法嗎？原本長得好看的人戴上口罩就會看起來普通而戴上口罩很好看的拿下來就……咳！那不知道家裡的寵物們戴起口罩來又是什麼樣的感覺呢？現在口罩很珍貴我們就不要拿來挖洞了只要到「Social Distancing Work」這個網站就可以拿照片來試試看。

將要使用的照片選入網站後就可以依臉面向的角度來選擇適合的口罩圖包含 2 款正面、2 款微側面與 1 款側面角度可選擇選入口罩後可依需求縮放大小、調整角度也可以水平翻轉調整到適當位置後就可以將圖片保存下來使用。無論是寵物照、小孩照或是想幫自己的社群頭像加上口罩都沒問題唷！

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使用方法：

第1步 開啟網站後點擊「Upload Profile Pic」從電腦中選入欲使用的照片。

 

第2步 接著在下方的 5 款口罩圖片中選擇一款適合臉部角度的左右邊是可以之後再拖曳調整的只需要考慮是正面、微側面或側面即可。

 

第3步 選入口罩後就可以使用四邊端點縮放大小將左或右側端點向右或左拖曳即可水平翻轉最上方的端點則可用來旋轉角度。

 

第4步 調整好位置後就可以點擊下方的「Download」將照片保存下來使用。

 

最後更新：03-26, 2020 下午 5:22

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