大忙人必備！「Sparksine」集結書本的精華，沒空就讀重點吧！（iPhone, Android）

現在看書的人真的越來越少除了居住的空間無法收藏太多的實體書之外忙碌的工作與生活也讓我們更難擠出閒瑕去好好的看完一本書，

但如果你內心對閱讀書籍還是蠢蠢欲動可以考慮下載「Sparksine」這個 App。

「Sparksine」是一款可以讓你在繁忙的生活中享受閱讀的程式提供每本書的內容精華用不超過十分鐘的時間就能吸收一本書的重點幫助使用者解決不知道該看什麼書或沒有時間看書的問題。

其提供的書籍種類相當多元包含創業、人際溝通、社會科學、心理學、個人成長與生活、營銷與銷售、心靈勵志、管理與領導等十種分類看過的書會幫你做記錄付費會員還能記錄自己的重點唷！

程式可免費下載每週會有部份的書籍提供免費閱讀但若想要無限制的閱讀更多書籍內容就可以考慮程式提供的月費或年費訂閱方案囉！對閱讀有興趣但又沒時間的朋友可參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Sparksine

Sparksine 軟體語言： 繁體中文,英文

繁體中文,英文 開發人員： BeVoid Limited

BeVoid Limited 官方網站： https://www.sparksine.com/

https://www.sparksine.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

初次使用可選擇用 FB 登入或點擊右上角用 Email「免費註冊」也可以點擊左上角的「遊客登錄」試用。進入後就能瀏覽相關的內容。

在主頁下方有一些編輯推薦、最新上架的書籍在下方切換到「探索」則可從感興趣的分類尋找書籍。

在主頁中也可以找到「每周免費」的書籍列表這些有標示「免費」標籤的就能閱讀除了簡介外的更多內容。

點入「閱讀」即可瀏覽「Sparksine」所集結的書本精華內容（下圖有馬賽克處理）最後可「標記為完成」若有登入帳號的話就可以記錄下自己閱讀了多少本書。

若選擇的是一般的書籍可瀏覽簡介內容但若想要看更多就需參考付費方案囉！

在「思考」裡有一些名句可以補充你的正能量。「我的收藏」中則會列出已看完與還沒看完的書。