Folder Painter v1.2 讓你的資料夾變彩色

在 Windows 系統中資料夾預設都是黃色的頂多不同狀態或用途有不同的樣式。雖然系統設定裡面也有不同的圖示可以換，

不過選擇較少、操作也麻煩。如果你希望能用不同的色彩來標示不同資料夾的用途或重要性可以試試看 Folder Painter 這個免費小工具裝好之後只要按滑鼠右鍵就能快速更換資料夾色彩或換成其他圖示。

Folder Painter 的使用方法很簡單只要按個「安裝」按鈕就會在滑鼠右鍵選單出現設定資料夾樣式的功能。內建了3套不同形式的選單（42種樣式）可以馬上套用如果你覺得還不夠的話還可以新增其他選單再把自己喜歡的圖示拿來用以後要變更資料夾圖示時只要按一下滑鼠右鍵就能快速修改相當方便。

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▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Folder Painter
  • 軟體版本：1.2
  • 軟體語言：英文、簡體中文… 等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：2.26MB
  • 系統支援：Windows 7/8/10
  • 官方網站：SORDUM
  • 軟體下載：Download 下載

 

使用方法：

第1步  開啟 Folder Painter 軟體主視窗先勾選你要用的資料夾顏色、樣式或圖示然後按「安裝」按鈕。按了安裝後你的滑鼠右鍵選單就會出現 Folder Painter 的選項可以直接按右鍵設定資料夾顏色。

 


第2步  按「添加新建菜單」按鈕可以新增一個新的選單我們可以設定自己的圖示或樣式。

 


第3步  設定好之後當你要幫某個資料夾設定顏色或改成其他圖示的話直接在資料夾上按滑鼠右鍵然後點選一個你要的色彩或樣式。

 


第4步  修改好之後…

 


第5步  如果日後不使用了想恢復成原本的樣子的話一樣是執行 Folder Painter 軟體然後按「卸載」按鈕即可。

 

 

最後更新：03-25, 2020 下午 4:00

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