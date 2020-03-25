[限時免費] 你的色彩學還行嗎？快來 Kotoro 調色大考驗（iPhone, iPad）

「Kotoro」是一款適合學過或正在學習色彩學的人玩的調色遊戲在其中玩家要控制的是一顆發著白光的球透過讓白球去沾染其它顏色，

取得最終的目標色即可過關不過有一個條件那就是畫面上不可遺留其它的顏色球或功能球。

為了製作出與目標色相符的顏色球就必須發揮色彩學的概念例如目標色為「紫」就需利用「紅」+「藍」來調配；「綠」則要用「黃」＋「藍」以此類推。但遊戲的層次可沒那麼單純還記得前面提到過過關時畫面中不可留有其它的球嗎？關卡中每種顏色可不會只給一顆該怎麼混過來再合過去拿到最後的目標色就是遊戲要給玩家們的大考驗了！

之後甚至還會加入各式各樣的功能球像是帶有「－」號的顏色球就有可將該顏色去除的作用；「複製球」可複製出一顆同色球；其它還有雙色球、變色球、會限時消失的球或是相同形狀才能融合的球……等多種不同主題的關卡設計讓遊戲的挑戰性更高唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Kotoro

Kotoro 軟體語言： 簡體中文,日語,法文,英語,西班牙文

簡體中文,日語,法文,英語,西班牙文 開發人員： Semidome Inc.

Semidome Inc. 官方網站： http://kotoro.co/

http://kotoro.co/ 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Kotoro」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

遊戲畫面的設計很有宇宙感顏色球就像一顆發光的小星球。遊戲分為八大主題每個主題會加入一個新的元素雖然主題間沒有順序之分但還是建議可以從前面簡單的主題開始循序漸進自信心比較不會受挫。

最初的關卡會從基本的玩法開始進行教學白色的球就是我們的主控球將其拖曳至上方的位置即可過關點擊右上角的「→」進入下一關。

最上方會顯示目標色控制白球去沾染紅色與藍色就能混合出紫色過關。不過要注意的是混合後的顏色綠、紫、橘是無法再與其它顏色做混合的。

接下來就根據這些基本的規則開始挑戰各種的顏色謎題吧！

每個主題都會加入新的玩法一開始也會做相關的說明。

之後會有越來越多有趣的謎題喜歡色彩學的朋友一定要來玩看看哦！