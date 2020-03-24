Windows Update Blocker 強制停用 Windows 更新！避免打斷進行中的工作

Windows Update 是用來更新升級作業系統、修補程式漏洞或電腦安全性問題的重要功能正常來說每台電腦都要定時執行系統更新與修補等工作避免出現穩定性問題或系統漏洞被利用來竊取資料甚至被綁架。

所以，

每一台電腦都應該要隨時做好更新與系統修復但是…

但是很多時候系統不會知道你正在用電腦做什麼重要的事情偏偏在重要的會議或簡報時一直跳出要你更新 Windows Update 的警示訊息甚至正在跑程式或執行重要服務的時候就直接給你重開機了… 這時候就真的挫塞啊。

還好這麼粗魯、讓人抓狂的的狀況只有舊版的 Windows 才會出現新版的 Windows 10 已經改善很多、貼心多了。但如果你還是不放心希望能完全掌控 Windows Update 的更新時間可以用 Windows Update Blocker 來做設定可完全阻斷自動更新或手動更新等動作避免電腦在非預期時段執行修補或變更。

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不過要注意的是有空的時候該更新的還是要更新畢竟漏洞是永遠不不完的。萬一沒更新到而導致電腦被入侵或勒索軟體盯上那就更麻煩了。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Windows Update Blocker

Windows Update Blocker 軟體版本： 1.5

1.5 軟體語言： 繁體中文、英文、簡體中文、日文… 等多國語言

繁體中文、英文、簡體中文、日文… 等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 464KB

464KB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10

Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站： SORDUM

SORDUM 軟體下載： Download 下載

使用方法：

第1步 使用方法很簡單開啟之後點「停用服務」再按「立即套用」就可以了。之後如果要恢復可以再點「啟用服務」即可。



第2步 另外「功能表」裡面還有一些服務或更新選項可以設定。



第3步 可以手動調整一些不常用的更新服務…