如何修改 Windows 電腦裡的「磁碟機代號」？（硬碟D槽改E槽什麼的）

在 Windows 電腦中不同的儲存設備（光碟機、磁碟機或外接硬碟）會用不同的代號來顯示如安裝作業系統的「C」、放其他資料的 D 或 USB 外接隨身碟插進去之後變成 E，

然後個別磁碟機可以再設定不同的標籤來當作他的名字以便區分。

如果你想修改儲存裝置的代號（那個英文字母）或把新安裝的硬碟修改成其他你慣用的磁碟代號該怎麼做呢？

其實 Windows 系統設定裡面原本就有對應的功能可以修改、調整了不用另外安裝軟體只要按一按就可以搞定。

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使用方法：

第1步  按鍵盤的「窗戶鍵」+「R」開啟執行視窗輸入「diskmgmt.msc」再按「確定」。

 


第2步  開啟「磁碟管理」視窗後我們可以看到上面有很多不同的分割區與磁碟機上面有標示 C~Z 代號的都是使用中的儲存裝置（A跟B是以前軟碟機時代用的）如果要修改某個磁碟機或儲存裝置的代號請在上面按滑鼠右鍵再點「變更磁碟機代號及路徑…」。

 


第3步  接著按「變更…」按鈕。

 


第4步  選擇好新的代號之後再按「確定」。

 


第5步  如圖原本的「E」已經被改成「G」了光碟機的部分一樣也是可以改。

 

題外話其實現在不應該再說什麼「D槽」或「E槽」現在用的硬碟都不是以前的軟碟機型態已經不用插卡、沒有「插槽」的構造了…

最後更新：03-24, 2020 下午 12:15

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