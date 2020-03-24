Moo0 World Time v1.18 世界時鐘，顯示不同城市的時間

在 Windows 10 的時間功能中我們可以新增其他不同時區的時鐘、顯示在桌面右下角的選單裡不過最多也只能顯示兩個不同時區。

如果你希望能有比較簡單的方式顯示全球各主要城市的時間，

可以試試看 Moo0 World Time 這個小程式它一樣會在桌面右下角的選單中顯示時間但你可以自由選擇全球的全部時區、全部城市的多個時間有勾的才會顯示。

另外我們也可選取你要的 Time Zone然後自行輸入城市、名字、辦公室名稱、標籤或其他各種資訊方便查詢指定地點的時間。

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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Moo0 World Time

Moo0 World Time 軟體版本： 1.18

1.18 軟體語言： 繁體中文、英文… 等多國語言

繁體中文、英文… 等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 2.77 MB

2.77 MB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10

Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站： Moo0

Moo0 軟體下載： Download 下載

使用方法：

第1步 開啟程式主視窗後在「All Time Zones」挑選你要顯示的城市或時區選好之後按「Add to Pick Up List」按鈕。



第2步 把你要顯示的時區拉到「Pick Up」清單後有打勾的就會在桌面右下角的選單中顯示。



第3步 另外我們也可點「Add/Edit Entries」新增不同地區的時間並設定自己的名稱。



第4步 設定好之後在桌面右下角的選單按一下滑鼠右鍵即可顯示你挑選的世界時鐘。