Moo0 File Shredder v1.23 超強力檔案粉碎機

當我們在電腦中刪除檔案時雖然已經清空【資源回收筒】了但實際上看不見的數據資料還一直存在實體硬碟中，

如果你不希望硬碟裡的檔案、資料夾在刪除之後還有機會被藉由各種方式還原或盜用的話可以試試看 Moo0 File Shredder 這個小工具透過一次粉碎、非常仔細、粉碎為灰燼、蒸發（徹底消滅文件）… 等不同等級的破壞處理讓原本硬碟中的檔案完全無法被還原或追蹤讓你的資料安全更有保障。

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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Moo0 File Shredder

Moo0 File Shredder 軟體版本： 1.23

1.23 軟體語言： 繁體中文、英文… 等多國語言

繁體中文、英文… 等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 3.58 MB

3.58 MB 系統支援： Windows 8/10

Windows 8/10 官方網站： Moo0

Moo0 軟體下載： Download 下載

使用方法：

第1步 將你要消滅的檔案或資料夾拉到 Moo0 File Shredder 視窗中即可它會自動執行全面毀滅的工作。



第2步 如果選「蒸發（徹底消滅文件）」的話會執行比較久一般情況選「一次粉碎」就可以了。