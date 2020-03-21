DesktopDigitalClock v1.61 在電腦桌面顯示超大數字鐘

雖然 Windows 電腦的桌面右下角原本就有個時鐘讓我們看不過很多時候在不同工作場合電腦螢幕可能放比較遠不方便看時間希望能在螢幕桌面放個超大數字鐘的話，

可以試試看 DesktopDigitalClock 這個小軟體。

DesktopDigitalClock 內建多個不同配色的佈景主題可選擇我們也可任意調整文字大小、透明度、字型、粗細與字體顏色、文字外框顏色、陰影顏色… 等亦可選擇是否顯示日期與擺放位置、是否最上層顯示。

如果不滿意還可以試試看漂亮的桌面時鐘 Digital Clock、指針式的 ClassicDesktopClock、簡潔單純的 WayneClock、有點浮誇的 TheAeroClock… 等。

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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： DesktopDigitalClock

DesktopDigitalClock 軟體版本： 1.61

1.61 軟體語言： 繁體中文、英文… 等多國語言

繁體中文、英文… 等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 159KB

159KB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10

Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站： SoftwareOK

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